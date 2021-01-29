ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хвороба Сергія Бабкіна пов'язана з вірусом: медики назвали причину

П'ятниця 29 січня 2021 13:23
Хвороба Сергія Бабкіна пов'язана з вірусом: медики назвали причину
Сергій Бабкін (Фото: facebook.com/babkin official)
Автор: Анна Шиканова

У відомого українського музиканта Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей. Він стрімко втрачає зір і на початок лютого вже заплановано обстеження та операція в одній з клінік Австрії.

Визначити причину виникнення захворювання вдалося не відразу. Сніжана Бабкіна повідомила на своїй сторінці в Instagram, що лікарі змогли встановити хворобу, яка спровокувала різке погіршення зору в її чоловіка. Аналізи показали, що у всьому винен вірус в нирках, який дав сильне ускладнення.

"Шляхом довгих досліджень лікарі з'ясували, що це вірус, який вразив нирки й дав ускладнення на очі. Ми поїхали до кращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Він нам пояснив, що нирки – орган "тихий", який терпить до останнього, але в будь-який момент може статися виплеск. Щоб цього уникнути, раз у році, особливо людям після 30-ті, потрібно робити очищення себе", - пояснила Сніжана Бабкіна.

Варто відзначити, що Сергій Бабкін дізнався про свою хворобу випадково. У нього почали боліти очі від перенапруги під час одної з розважальних передач. А через кілька днів він зрозумів, що не може прочитати етикетку на банці шампуню. Провести повне обстеження відразу йому завадив коронавірус.

Раніше ми повідомляли про те, що Сніжана Бабкіна розповіла про майбутню операцію і про стан свого чоловіка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Сергій БабкінСнежана Бабкина

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся