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70 процентов зрения уже потеряно: Снежана Бабкина рассказала о болезни мужа

Понедельник 25 января 2021 21:21
70 процентов зрения уже потеряно: Снежана Бабкина рассказала о болезни мужа
Сергей Бабкин с женой Снежаной (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Автор: Анна Шиканова

У украинского музыканта Сергея Бабкина диагностировали серьезное заболевание глаз. Он начал терять зрение и сейчас готовится к сложной операции в Австрии. Бабкины сейчас находятся в ожидании, чтобы вылететь за границу.

Жена Сергея Бабкина Снежана рассказала, что состояние мужа ухудшается с каждым днем. На своей странице в Instagram она сообщила, как обстоит ситуация сейчас и призналась, что самое ужасное в болезни Сергея это то, что она происходит скрыто и неощутимо.

"Ожидания 1 февраля, когда мы сможем вылететь. Мы бы вылетели еще вчера, но в связи с этими карантинными трудностями, мы не можем физически этого сделать, и клиника записала нас аж 2-го. С 2-го до 5-го будет проводиться их диагностика. Немцы никому не доверяют, будут делать свою и на 5 число уже назначена операция. Самое главное, чтобы до 5-го не потерять то, что мы имеем", - объяснила Снежана Бабкина.

70 процентов зрения уже потеряно: Снежана Бабкина рассказала о болезни мужа

Снежана и Сергей Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Она добавила, что за неделю Сергей Бабкин потерял еще 20 процентов зрения и он хорошо видит далеко, а вот вблизи – совсем плохо.

"А что мы имеем сейчас. Неделю назад было -50 процентов центрального зрения. На вчерашней момент — минус 70 процентов уже потеряно. Но самое коварное то, что это не ощущается. То есть близко Сергей стал видеть плохо. А далеко он видит хорошо. И где-то сзади, на задней стенке, происходит этот ужасный процесс. Но он происходит так скрыто, что ты его не чувствуешь и просто в определенный момент тебе могут выключить", - объяснила жена музыканта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жена сыгравшего Ихтиандра Владимира Коренева раскрыла подробности его смерти.

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Новости Украины Стиль жизни Сергей БабкинСнежана Бабкина

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