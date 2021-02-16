Астролог назвала взрывоопасное событие, которое будет влиять на нас до конца года

Астролог рассказала про важнейшее событие, которое начнется во второй половине февраля, и будет оказывать влияние на каждого из нас в долгосрочной перспективе. Для кого этот период будет удачливым, а для кого - не очень - читайте в нашем материале.

Об этом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна . Эксперт дала каждому из нас советы, как правильно прожить непростой период

По словам астролога, 17 февраля начинается аспект-борьба старого и нового - квадратура Сатурна - Урана. И это событие будет действовать на протяжении всего года.

Арина Артуровна говорит, что поскольку аспект составляют медленные планеты, выражен он будет в большинстве случаев - фоново и имеет накопительный эффект с последующими взрывоопасными последствиями.

"В феврале начнется завязка и развитие ситуации, в июне последует кульминация и в декабре ситуация получит свою развязку и последствие. Это конфронтация между новыми идеями и устоявшимися традициями, которых придерживаетесь вы и ваше окружения. Борьба между старым и новым", - рассказывает эксперт.

В это время важно понять, что одна система не должна подавлять другую. Власть, опыт, традиции, старые устои и обязанности Сатурна вступят в борьбу с реальностью, новыми технологиями, открытиями и планами на будущее.

"Для бизнеса это период конфликта между необходимостью новых методов и технологий с вашими консервативными, устоявшимися взглядами. Он требует от вас конструктивных перемен, иначе события начнут развиваться непредсказуемо и опасно", - добавила астролог.

А вот в личных отношениях аспект может проигрываться требованием личной свободы и отходом от обязательств и договоренностей. Отсутствие ответственности будет бороться с необходимостью выполнения обязательств по отношению к партнеру.