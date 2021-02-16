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Астролог назвала вибухонебезпечну подію, яка буде впливати на нас до кінця року

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 19:00
Астролог назвала вибухонебезпечну подію, яка буде впливати на нас до кінця року Астролог попередила про важливу подію (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про найважливішу подію, яка почнеться в другій половині лютого, і буде впливати на кожного з нас в довгостроковій перспективі. Для кого цей період буде щасливим, а для когось - не дуже - читайте в нашому матеріалі.

Про це з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна. Експерт дала кожному з нас поради, як правильно прожити непростий період

За словами астролога, 17 лютого починається аспект-боротьба старого і нового - квадратура Сатурна - Урану. І ця подія буде діяти протягом усього року.

Аріна Артуровна каже, що оскільки аспект складають повільні планети, виражений він у більшості випадків - фоново і має накопичувальний ефект з подальшими вибухонебезпечними наслідками.

"У лютому розпочнеться зав'язка і розвиток ситуації, в червні відбудеться кульмінація і в грудні ситуація отримає свою розв'язку і наслідок. Це конфронтація між новими ідеями і усталеними традиціями, яких дотримуєтеся ви і ваше оточення. Боротьба між старим і новим", - розповідає експерт.

У цей час важливо зрозуміти, що одна система не повинна придушувати іншу. Влада, досвід, традиції, старі підвалини та обов'язки Сатурна вступлять в боротьбу з реальністю, новими технологіями, відкриттями і планами на майбутнє.

"Для бізнесу це період конфлікту між необхідністю нових методів і технологій з вашими консервативними, усталеними поглядами. Він вимагає від вас конструктивних змін, інакше події почнуть розвиватися непередбачувано і небезпечно", - додала астролог.

А ось в особистих стосунках аспект може програватися вимогою особистої свободи і відходом від зобов'язань і домовленостей. Відсутність відповідальності буде боротися з необхідністю виконання зобов'язань стосовно партнера.

Раніше астролог також попередила про вплив такої важливого події, як перехід Венери в знак Водолія.

А ось український таролог розповіла, що чекає кожен знак Зодіаку до кінця цього тижня.

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