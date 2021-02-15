Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака: кому неделя готовит грандиозный успех и перемены

Гороскоп Таро для всех знаков Зодиака на текущую неделю расскажет, для кого из них откроются новые возможности и перспективы изменить жизнь к лучшему. Таролог дала важный совет каждому представителю зодиакального круга, как с пользой провести этот период.

Овен

На этой неделе Овнов могут попытаться сделать "козлами отпущения". Не позволяйте себе втягиваться в конфликты и споры, возьмите тайм-аут и оставьте виновников самих расхлебывать заваренную ими кашу. Тем более, неделя способствует отдыху в кругу близких и желательно на природе. Общайтесь с друзьями, флиртуйте, наслаждайтесь жизнью и готовьтесь к концу недели получить приятные бонусы - будь то в виде полезных знакомств, будь то в виде звонкой монеты. И пусть на зло недоброжелателям у вас все будет хорошо!

Телец

На этой неделе может остро встать вопрос дефицита денег. Постарайтесь не зацикливаться на этой теме и не превращайтесь в зануду - к концу недели финансы прекратят "петь романсы", и у вас получится выравнять свое материальное положение. Главное - не упустите выгодный контракт или предложение, которые позволят забыть о нищете! На любовном фронте в ближайших семь дней, увы, пасмурно да и едва ли вам сейчас до любовных похождений - слишком много стрессов и тяжелых дум. Вам срочно нужен релакс!

Близнецы

В трудные времена возможно смятение духа, и ваши чувства могут быть обострены на протяжении всей недели, а сами вы открыты для контактов с нематериальным миром. Обращайте внимание на сны - они могут быть, если не вещими, то уж точно укажут на "корень проблем". И не вздумайте бороться с экзистенциальным кризисом, уйдя в безудержный загул - "истину в вине" или "вторую половинку" в баре найдете едва ли, а вот вернуться потом к нормальному ритму жизни будет тяжко точно!

Рак

Если вы успели скопить "золотой фонд ", самое время подумать об инвестициях в собственное развитие и выходе из "любительских рамок"! Решение покинуть пределы своего "панциря" может даться не легко, но если вы сейчас, сделав шаг вперед, по привычке тут же сделаете два шага назад, рискуете до лета застрять в своей зоне комфорта (которая вот-вот превратится в болотце) и завидовать успехам других - более решительных людей. Кстати, на любовном фронте тоже пора переходить к решительным действиям!

Лев

На этой неделе Львам придется искать сточку баланса" между чувственно-эмоциональной сферой и финансовой. От любовных побед душа будет петь серенады, а вот финансы, увы, легко могут спеть романсы. Постарайтесь соразмерять свои желания с реальными возможностями и помните, что "царские подарки" не всегда идут на пользу имиджу: сейчас они могут обернуться пылью, пущенной в глаза... Кстати, поберегите в ближайшие дни глаза и избегайте резких перепадов температур: сосуды могут подвести!

Дева

Для Дев неделя грозит нешуточными перегрузками, неполадками и накладками в профессиональной сфере. Желание взвалить на себя непосильную ношу легко может выбить из колеи - увы, вы не семижильные, да и организм давно намекает взять тайм-аут! По возможности чередуйте нагрузки с фазами отдыха и уделите внимание близким и семейному очагу. Сейчас как раз тот случай, когда работа - не волк и в лес от вас не убежит, а вот близкие люди могут дистанцироваться, ощущая себя ненужными!

Весы

Неделя сполна вознаградит трудолюбивых и креативно мыслящих Весов, особенно в профессиональной сфере. А вот тех, кто от работы отлынивал и ждал манны небесной, увы, поджидает "штрафбат". Как говорится, каждым весам воздастся по делам! Кстати, в любовной сфере срочно пора снижать значимость количественных характеристик и задуматься, наконец, о качественных. Ну, в самом деле, Весы, хватит раскачивать свои "чашечки" и расходовать энергию в никуда! Тем более, конец недели потребует от вас мобилизации всех сил.

Скорпион

Для Скорпионов текущая неделя - прекрасное время для амурных приключений и жуира, а вот для взятия профессиональных "эверестов", увы, период не подходящий: дух авантюризма легко может подтолкнуть вас к рискованным сделкам, договорам и втянуть в грязные махинации! Так что, дорогие Скорпионы, если не хотите ужалить самих себя или нарваться на чужое жало, лучше отложите реализацию своих амбициозных планов дней на семь. Ах, да! Внимательно вкушайте яства - высока вероятность пищевых отравлений и аллергических реакций!

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут рассчитывать на хорошую прибыль и реализацию своих даже самых хитроумных схем! Как говорится, судьба помогает храбрым, а вам, дорогие Стрельцы, храбрости и дерзости сейчас не занимать. Единственное "но": постарайтесь остановиться до того, как пьянящий коктейль из азарта и успеха вскружит вам голову. Дегустируйте "вино удачи" с чувством, расстановкой, маленькими глотками, как сомелье, пытаясь сохранить ее послевкусие надолго, а не на каких-то семь дней! А вот от алкоголя в ближайшие дни лучше отказаться!

Козерог

Козерогов на этой неделе могут призвать к исполнению долговых обязательств - будь то денежных, будь то моральных. И лучше это сделать добровольно, нежели дожидаться, пока жизнь начнет выбивать из вас долги принудительно или на долгие месяцы заточит в долговую яму, снабдив ярлыком неблагонадежности. Потреблять легко, а вот отдавать и блюсти баланс - сложнее, но вы обязательно справитесь с этой задачей при поддержке любимых и близких людей. Один вы сейчас, увы, не воин, да и неделя может выдаться травматичная.

Водолей

Водолеев ожидает тоже далеко не самая приятная неделя, прежде всего из-за профессиональных неурядиц и перебоев в работе "финансового канала". Придется запастись "новопасситом", потуже затянуть пояса и сосредоточиться на делах семейных - родственные души помогут наименее безболезненно преодолеть эту семидневную "черную полосу" и предотвратить надвигающийся меланхоличный циклон. Берегите свое "кожное Я", дорогие Водолеи, - ваши кожные покровы сейчас весьма восприимчивы и уязвимы!

Рыбы

Ожидать на этой неделе подъема активности Рыбам не стоит: она либо останется на прежнем уровне, либо немного снизится. С другой стороны, у вас есть возможность действовать вдумчиво и размеренно, не опасаясь опоздать запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Этот поезд уже ушел, так что, спокойно дождитесь следующего и "подберите хвосты". На любовном фронте такое же затишье, и это повод "нагулять аппетит". Кстати, об аппетите! Постарайтесь избегать излишеств в еде - метаболические процессы сейчас крайне замедлены.