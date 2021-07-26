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Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники

Автор: Светлана Мащенко

26 июля 2021 в православной церкви отмечается Собор Архангела Гавриила. Сегодня запрещено тяжело трудиться, а приметы расскажут о грядущих изменениях в погоде. В народе праздник называют по-разному: День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гавриил, Гаврил и так далее.

Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, традиции и запреты 26 июля, у кого в этот день именины - читайте ниже в нашем материале.

Отметим, что праздник отмечается дважды в год - 26 июля и сразу после Благовещения - 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, который принес Деве Марии известие о скором рождении сына.

Важные традиции праздника

Считалось, что с этого дня святой Гавриил ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым.

В этот день отдавали дань урожаю. Первый сноп в поле должна была жать самая старшая женщина в семье. Его украшали лентами и ставили в красный угол под иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.

Что строго запрещено делать в этот день

Тяжело работать, в народе верили, что вас может сразить молния. Такая же участь ждет тех, кто решил повыяснять отношения, затеять ссору или драку в праздник.

Одеваться во все темное - это к неудачам в делах.

Перечить старшим, даже если они сильно неправы - лучше воздержитесь и согласитесь.

Отказывать в гостеприимстве добрым людям и принимать у себя недоброжелатей.

Ходить в баню - могут начаться проблемы с деньгами.

Приметы на Архангела Гавриила

  • Облака в небе становятся темными - следует ждать плохой погоды, а темные облака посветлели - к ясной и хорошей.
  • Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.
  • Ливень означает, что зима наступит рано и будет холодной.
  • Если трижды споткнулся о порог, выходя из дому, больше жилье покидать не стоит - это к неприятностям.
  • Сметать крошки со стола - плохая примета. Это может навлечь финансовые трудности.
  • Сны в эту ночь не следует интерпретировать, так как они ничего не значат.

День ангела (именины) 26 июля празднуют:

Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара.

Ранее мы писали про все православные праздники, которые будут отмечаться в августе 2021.

Также стало известно, когда украинцы отметят Ильин день, и что обязательно нужно сделать до этого праздника.

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