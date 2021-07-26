Архангела Гавриїла 26 липня: що строго заборонено, важливі прикмети і іменинники

26 липня 2021 року в православній церкві відзначається Собор Архангела Гавриїла. Сьогодні заборонено важко працювати, а прикмети розкажуть про прийдешні зміни в погоді. У народі свято називають по-різному: День Гаврили літнього, Гаврилів день, Гаврило і так далі.
Що можна і не можна робити на свято, важливі прикмети, традиції і заборони 26 липня, у кого в цей день іменини - читайте нижче в нашому матеріалі.
Відзначимо, що свято відзначається двічі на рік - 26 липня і відразу після Благовіщення - 8 квітня. Цей день присвячений одному з семи головних ангелів, який приніс Діві Марії звістку про швидке народження сина.
Вважалося, що з цього дня Святий Гавриїл ступає на хлібне поле, тому воно стає золотим.
У цей день віддавали данину врожаю. Перший сніп в полі повинна була жати найстарша жінка в сім'ї. Його прикрашали стрічками і ставили в червоний кут під ікони. Люди вірили, що цей оберіг має потужну енергетику і здатний зцілювати.
Важко працювати, в народі вірили, що вас може убити блискавка. Така ж доля чекає тих, хто вирішив поз'ясовувати відносини, затіяти сварку або бійку на свято.
Одягатися у все темне - це до невдач у справах.
Суперечити старшим, навіть якщо вони сильно неправі - краще утримайтеся і погодьтеся.
Відмовляти в гостинності добрим людям і приймати у себе недоброзичливців.
Ходити в лазню - можуть початися проблеми з грошима.
Гавриїл, Анна, Мирослава, Юхим, Антон, Степан, Юліан, Сара.
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