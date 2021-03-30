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Апрель кардинально изменит жизнь этих знаков Зодиака: избранных лишь трое!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на апрель 2021 сулит трем знакам Зодиака важные жизненные перемены, которые смогут определить ваше дальнейшее направление. Кому удастся приблизиться еще на шаг к своей мечте - читайте далее в материале.

Об этом пишет EG.

Овен

Овна ждут позитивные перемены в личной жизни. При этом звезды гороскопа рекомендуют представителям знака Зодиака быть настойчивее и завязать с самокритикой. В этом случае вам удастся получить достойную награду за свои усилия.

Лев

Львы в апреле окажутся в центре внимания на работе. Они смогут существенно расширить сферу влияния и подняться по карьерной лестнице. Велик шанс найти новую престижную работу.

Стрелец

Астрологи считают, что Стрельцам стоит приготовиться сделать шаг в новую жизнь. Все их задумки и планы обречены на успех, представителям этого знака зодиака хватит энергии, чтобы воплотить задуманное в жизнь.

Ранее астролог поделилась гороскопом на апрель 2021-го года для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона, Стрельца и Козерога.

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