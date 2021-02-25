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Андрей Джеджула снова стал папой: нежные фото малышки из роддома

Автор: Владимир Костырин

Андрей Джеджула и Юлия Леус стали родителями - у пары сегодня родилась дочка. Многомесячный период скандалов между украинским ведущим и его супругой моделью закончился с появлением на свет их совместного ребенка, которого счастливые мама и папа уже показали на фото из роддома.

Девочке уже выбрали имя - Адель. Об этом рассказал сам шоумен в своем Instagram.

Джеджула также признался, что присутствовал на родах.

"Прочувствовал все от первой схватки моей жены и до первого вздоха моей доченьки! Валимся с ног!" - написал ведущий.

Андрей Джеджула с женой Юлией Леус и новорожденной дочкой Аделиной (фото: instagram.com/djedjula)

Как уточнил Андрей, который сегодня стал папой во второй раз, девочка родилась утром в 6:48. Вес ребеночка 3840 г, рост 55 см.

"Добро пожаловать, наша малышка, Адель!" - пишет ведущий.

Андрей Джеджула стал папой во второй раз (фото: instagram.com/djedjula)

Для Юлии Леус малышка тоже стала вторым ребенком - у модели уже есть взрослая дочь от первого брака.

Андрей Джеджула показал фото из роддома (фото: instagram.com/djedjula)

Счастливая мама опубликовала в Instagram нежное фото с новорожденной из киевского роддома.

"Это любовь", - трогательно подписала она снимок, на котором обнимает доченьку.

Юлия Леус показала новорожденную дочку (фото: instagram.com/yla__yla)

В сети горячо поздравляют сияющих от счастья родителей, осыпают их комплиментами, и желают малышке Аделине здоровья и счастья.

  • Девочка, дочь, супер! Поздравляю от всего сердца!
  • Поздравляю вашу семью!
  • Поздравляем с долгожданной девочкой, крепкого здоровья малышке
  • Поздравляю!!! Это такое счастье!!! Такой кайф, браво!!! Ура!! Пусть будет в доме смех, свет и радость.

Ранее сообщалось, что незадолго до родов жена Джеджулы Юлия Леус сделала признание об отношениях с шоуменом.

Напомним также, что Андрей Джеджула не хочет давать развод беременной жене, несмотря на проблемы в браке.

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