Андрій Джеджула знову став татом: ніжні фото малятка з пологового будинку

Андрій Джеджула та Юлія Леус стали батьками - у пари сьогодні народилася донька. Багатомісячний період скандалів між українським ведучим і його дружиною моделлю закінчився з появою на світ їх спільної дитини, яку щасливі мама і тато вже показали на фото з пологового будинку.
Дівчинці вже вибрали ім'я - Адель. Про це розповів сам шоумен у своєму Instagram.
Джеджула також зізнався, що був присутній на пологах.
"Відчув усе від першої схватки моєї дружини й до першого подиху моєї донечки! Падаємо з ніг!" - написав ведучий.
Андрій Джеджула з дружиною Юлією Леус і новонародженою донькою Аделіною (фото: instagram.com/djedjula)
Як уточнив Андрій, який сьогодні став батьком вдруге, дівчинка народилася вранці о 6:48. Вага дитини 3840 г, зріст 55 см.
"Ласкаво просимо, наша маленька, Адель!" - пише ведучий.
Андрій Джеджула став батьком вдруге (фото: instagram.com/djedjula)
Для Юлії Леус маля теж стало другою дитиною - у моделі вже є доросла донька від першого шлюбу.
Андрій Джеджула показав фото з пологового будинку (фото: instagram.com/djedjula)
Щаслива мама опублікувала в Instagram ніжне фото з новонародженою із київського пологового будинку.
"Це любов", - зворушливо вона підписала знімок, на якому обіймає маленьку донечку.
Юлія Леус показала новонароджену доньку (фото: instagram.com/yla__yla)
У мережі гаряче вітають сяючих від щастя батьків, обсипають їх компліментами, і бажають маляті Аделіні здоров'я і щастя.
Раніше повідомлялося, що незадовго до пологів дружина Джеджули Юлія Леус зробила зізнання про стосунки з шоуменом.
Нагадаємо також, що Андрій Джеджула не хоче давати розлучення вагітній дружині, незважаючи на проблеми в шлюбі.