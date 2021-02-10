Это забыть невозможно: беременная жена Джеджулы сделала признание об отношениях с шоуменом

Беременная жена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая ранее попала в больницу с угрозой потерять их общего ребенка, откровенно рассказала о своем самочувствии и непростых взаимоотношениях с актером и ведущим.

Девушка ответила на вопросы своих обеспокоенных подписчиков в Instagram в stories .

По словам Юлии, после сильной ссоры с Джеджулой и госпитализации накануне Нового года, когда существовал риск выкидыша, пара до сих пор почти не общается - разве что относительно ребенка, предстоящих родов и насчет разнообразных покупок.

"Кормит, ухаживает. Последние три недели вопросов нет. Коляска уже дома, если бы раньше так - цены бы ему не было. Но теперь есть много "но". Потеряно много здоровья и это забыть невозможно", - пишет Леус.

Юлия Леус (фото: instagram.com/yla__yla)

Также модель рассказала, что уже набрала 27 килограмм, что, впрочем, на 6 кило меньше, чем при первой беременности (у Юлии взрослая дочка от первого брака Ангелина).

"Лежу уже 23 дня, выезды в больницу раз в неделю очень болезненны. Массажи помогают. Ноги и руки не слушают. Но это того стоит, девочки, не пугайтесь, каждая беременность индивидуальна", - рассказала она.

Отвечая на вопрос фолловеров, почему они с Андреем не носят кольца, Юлия отметила, что он холостяк, а она в положении, и уже с третьего месяца беременности не могла надеть колечко.

Также Леус уточнила, что с Джеджулой они и венчались, и расписывались.

Юлия Леус (фото: instagram.com/yla__yla)