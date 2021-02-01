Андрей Данилко на шоу "Маска" решил пожаловаться на коллег в Печерский суд

Во время второго выпуска шоу "Маска" Андрей Данилко поссорился со своими коллегами-детективами. Он заявил, что они мешают ему сосредоточиться своими "подпевками" и танцами в коротких юбках, и он не может из-за этого угадать, кто скрывается мод маской.

Во время выступления Буряка, который пел "Смереку" артисты не сдерживали себя и танцевали, и пели всем известную песню. Это разозлило Данилко, который был сосредоточен на выступлении, и пытался понять, кто же кроется за этой маской.

"Наши детективы дурачатся, и мне как серьезному человеку мешают своим пением послушать участника. Потому что Олег и DZIDZIO пели, и я не мог понять, кто скрывается под маской. Я и так сижу в шоке! Я считаю, что надо запретить подпевать! А еще Оля поднимает юбку! Ребята, вы меня сбиваете - сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала", - заявил Андрей Данилко.

Кроме того, во время разговора с коллегами он несколько раз ударил кулаком по столу. Другие детективы же отметили, что вели себя так, потому что это был первый номер и они рады увидеть выступления новой восьмерки участников.

Данилко отметил, что будет настаивать, чтобы запретить подпевать участникам шоу.

"Я хочу знать, кто Буряк! И пишу в Печерский суд!" - пошутил Андрей Данилко.

Выступление Буряка на шоу "Маска" (видео: YouTube)

Напомним, Олегу Виннику на шоу "Маска" понадобилась помощь врачей, поскольку артисту стало плохо.

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