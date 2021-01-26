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Олегу Виннику на шоу "Маска" понадобилась помощь врачей: артисту стало плохо

Вторник 26 января 2021 17:37
Олегу Виннику на шоу "Маска" понадобилась помощь врачей: артисту стало плохо
Олегу Виннику стало плохо на шоу "Маска" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Олег Винник на шоу "Маска" скрывался под костюмом Буйвола. Выяснилось, что эта маска весит почти 10 кг и весь костюм очень тяжелый. Во время съемок Олегу Виннику стало плохо и ему даже вызывали медиков.

Артист признался, что его предупреждали перед съемками, чтобы он не напрягался и отдохнул, так как в костюме Буйвола будет тяжело.

"Перед съемками меня предупредили: "Олег, вы пока не напрягайтесь, отдохните, ведь в костюме будет непросто, там тяжелая голова". Когда я пересматривал шоу в других странах, уже слышал об этом, но думал, что преувеличивают, и все нужно делить на три. Но когда мне помогли одеться, понял, что это намного сложнее, чем я мог представить", - признался Винник.

Олегу Виннику на шоу &quot;Маска&quot; понадобилась помощь врачей: артисту стало плохо

Олег Винник в маске Буйвола на шоу "Маска"

Перед выходом на сцену для снятия маски ему стало плохо и понадобилась помощь врачей.

"Периодически ущемляются корешки нервных окончаний в области поясницы. Это связано с нагрузкой на спину и физическим ходом, потому что, когда долго находишься на сцене, ты не можешь держать осанку. Во-первых, дополнительный вес костюма, во-вторых, осанка. Мы использовали против отечные и обезболивающие препараты, на фоне чего ему стало лучше", - объяснил врач, который помогал Олегу Виннику на съемках шоу "Маска".

Артисту понадобилось полчаса, чтобы вернуться на площадку и продолжить съемки шоу.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "МАСКА".

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