Олег Винник выступил на шоу "МАСКА" в образе Буйвола и стал пятым звездным детективом, который будет угадывать, кто из знаменитостей прячется под невероятными масками.
Для того, чтобы максимально запутать жури - Олю Полякову, NK Настю Каменских, Андрея Данилко и DZIDZIO, артисту пришлось прибегнуть к некоторым манипуляциям с голосом. Об этом он рассказал в программе Ранок з Україною.
Винник говорит, что никаких специальных "аппаратов" они не используют, а сами маскируют свой голос.
"Как правило, изменяется форманта", - рассказывает певец и показывает, как по-разному могут "звучать" исполнители. Одни поют горлом, другие - грудью. В этом и заключается тайна "не своего голоса", чтобы запутать звездных детективов шоу "МАСКА".
Винник говорит, что форманту можно менять самому. Но если необходимо спеть "разными голосами" много песен, то это - адский труд. Артист признался, что многих своих коллег он попросту не узнал.
Для шоу артист выбрал песню Кристины Соловий "Тримай", которую стилизировал под Rammstein.
Олег Винник про зміну голосу у шоу "МАСКА" [Ранок з Україною]
Олег Винник розповів про зміну голосу у шоу #МАСКАPosted by Олег Винник on Monday, January 25, 2021
Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "МАСКА" (видео: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Отметим, что хотя второй выпуск шоу "МАСКА" перенесли из-за трагических событий в Харькове, организаторы все же открыли тайну Буйвола в субботу 23 января. А полный выпуск можно будет увидеть уже 30-го числа.
Ранее Олег Винник рассказал про трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за тяжелого костюма на шоу "МАСКА".