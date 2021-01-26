Олег Винник на шоу "МАСКА" (фото: пресс-служба канала "Украина")

Олег Винник выступил на шоу "МАСКА" в образе Буйвола и стал пятым звездным детективом, который будет угадывать, кто из знаменитостей прячется под невероятными масками.

Для того, чтобы максимально запутать жури - Олю Полякову, NK Настю Каменских, Андрея Данилко и DZIDZIO, артисту пришлось прибегнуть к некоторым манипуляциям с голосом. Об этом он рассказал в программе Ранок з Україною.

Винник говорит, что никаких специальных "аппаратов" они не используют, а сами маскируют свой голос.

"Как правило, изменяется форманта", - рассказывает певец и показывает, как по-разному могут "звучать" исполнители. Одни поют горлом, другие - грудью. В этом и заключается тайна "не своего голоса", чтобы запутать звездных детективов шоу "МАСКА".

Винник говорит, что форманту можно менять самому. Но если необходимо спеть "разными голосами" много песен, то это - адский труд. Артист признался, что многих своих коллег он попросту не узнал.

Для шоу артист выбрал песню Кристины Соловий "Тримай", которую стилизировал под Rammstein.

Олег Винник раскрыл тайну не своего голоса на шоу "МАСКА" (видео: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Отметим, что хотя второй выпуск шоу "МАСКА" перенесли из-за трагических событий в Харькове, организаторы все же открыли тайну Буйвола в субботу 23 января. А полный выпуск можно будет увидеть уже 30-го числа.

Ранее Олег Винник рассказал про трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за тяжелого костюма на шоу "МАСКА".