7 "смертных грехов", которые никогда и никому нельзя прощать в отношениях

№1. Физическое насилие

Никогда нельзя терпеть жестокое обращение. Если имело место какое-либо физическое насилие, надо уходить. Не будет никаких вторых шансов. Будет только хуже и все повторится снова - запомните это.

№2. Измена без угрызений совести

Хотя есть и исключения, иногда измена является "непростительной", и это вполне справедливо, поскольку свидетельствует об определенном уровне неуважения. Особенно, если изменщик не чувствует себя очень плохо из-за этого.

№3. Постоянная ложь

Если ваш партнер продолжает вам лгать, ему или ей нельзя доверять, и это уровень неуважения, который нельзя простить в отношениях. Если он продолжает лгать и не может измениться, вам - разными дорогами.

№4. Эмоциональное насилие

Неспособность контролировать триггеры и эмоциональную эскалацию становится "кислотным дождем", который разрушает отношения. Не стоит терпеть, когда над вами издеваются и манипулируют.

№5. Никакой ответственности

Эта фраза "Никто никому ничего не должен"... Смойте ее в унитаз. Если вы в отношениях, вы в большей или меньшей степени ответственны за жизнь друг друга. Особенно речь идет о неправильных действиях и поступках, за которые надо брать ответственность и чувствовать ее.

№6. Ревность без причины

Конечно, если ваш партнер открыто флиртует, возможно, имеет смысл ревновать. Однако если вас ревнуют без всякой реальной причины, это может означать, что у вас токсичные отношения, которые не построены на доверии и любви.

№7. Контроль

Если ваш партнер пытается контролировать ваши мысли и действия, симпатии и антипатии, а также ваш круг друзей - это нельзя терпеть. Поскольку это свидетельствует об отсутствии уважения и про властный характер. Например, если ваш партнер следит за вами, читает ваши сообщения или просматривает ваш дневник. В этом нет ничего от здоровых отношений.