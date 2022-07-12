7 "смертних гріхів", які ніколи і нікому не можна пробачати в стосунках

№1. Фізичне насильство

Ніколи не можна терпіти жорстоке поводження. Якщо мало місце будь-яке фізичне насильство, треба йти. Не буде ніяких других шансів. Буде тільки гірше і все повториться знову - запам'ятайте це.

№2. Зрада без докорів сумління

Хоча є й винятки, іноді зрада є "непробачною", і це цілком справедливо, оскільки свідчить про певний рівень неповаги. Особливо, якщо зрадник не почувається дуже погано через це.

№3. Постійна брехня

Якщо ваш партнер продовжує вам брехати, йому чи їй не можна довіряти, і це рівень неповаги, який не можна пробачити у стосунках. Обговоріть це зі своїм партнером, і якщо він продовжує брехати і не може змінитися, вам - різними дорогами.

№4. Емоційне насильство

Нездатність контролювати тригери та емоційну ескалацію стає "кислотним дощем", який руйнує стосунки. Не варто терпіти, коли над вами знущаються й маніпулюють.

№5. Жодної відповідальності

Оця фраза "Ніхто нікому нічого не винен"... Змийте її до унітазу. Якщо ви у стосунках, ви більшою чи меншою мірою відповідальні за життя один одного. Особливо мова йде про неправильні дії та вчинки, за які треба брати відповідальність і відчувати її.

№6. Ревнощі без причини

Звичайно, якщо ваш партнер відкрито фліртує, можливо, має сенс ревнувати. Однак якщо вас ревнують без будь-якої реальної причини, це може означати, що у вас токсичні стосунки, які не побудовані на довірі та любові.

№7. Контроль

Якщо ваш партнер намагається контролювати ваші думки та дії, симпатії та антипатії, а також ваше коло друзів - це не можна терпіти. Оскільки це свідчить про відсутність поваги та про владний характер. Наприклад, якщо ваш партнер стежить за вами, читає ваші повідомлення або переглядає ваш щоденник. В цьому нема нічого від здорових стосунків.