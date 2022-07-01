6 вещей, которые женщины ненавидят в мужчинах

Он говорит, что вы набрали вес (у вас появились морщины, акне и т. п.)

Что ж, вы и так знаете о своих недостатках, и решаете - бороться с ними или нет. А мужчина рядом с вами вовсе не для того, чтобы прививать вам комплексы. Напротив, он должен каждый день уверять вас, что вы самая красивая, самая сексуальная женщина.

Он всегда и во всем с вами согласен

Конечно, вы хотите иметь хорошие отношения, без споров и скандалов. Но человек, который соглашается с любым вашим решением производит впечатление будто ему все равно. К тому же, почему инициатива в ваших руках? Это его роль - решать ваши насущные жизненные проблемы, или по крайней мере их обсуждать и принимать общее решение.

Он забывает о вашем дне рождения или о другой важной дате

Отношения строятся на общих моментах, воспоминаниях, событиях и, следовательно, свиданиях. И эти моменты уникальны для вас двоих. То, что он не помнит, когда твой день рождения - говорит многое о его отношении к вам.

Он хранит фото бывших на своем телефоне

Если он не перевернул страницу с предыдущими отношениями, прежде чем начать их с вами - это плохо. И это бесит. Если у него фото бывшей (бывших) в телефоне, бессознательно он ставит вас в конкуренцию с ней. А вы не хотите соревноваться с привидениями его предыдущей жизни.

Он не проявляет романтических жестов

Конечно в отношениях есть место дружбе, но вы не хотите быть его "приятелем". Если он не проявляет себя как джентельмен, не придерживает вам двери, не подает руки, не заезжает за вами, когда вы идете на свидание - это бесит.

Он ведет себя как ребенок

Вы стремитесь строить свое будущее с мужчиной, а не играть в маму со взрослым ребенком. Зрелое и ответственное отношение является основой будущих отношений, развития, движения вперед. Если вы постоянно напоминаете ему, что ему делать или не делать, а он при этом "капризничает", это очень истощает.