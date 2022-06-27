Обида хуже измены: одна вещь, которую женщина никогда не простит мужчине
Любящая женщина способна простить многое, даже измену. Но она никогда не сможет простить мужчине одну вещь.
Что это за самый страшный поступок, на который способны мужчины - читайте ниже в нашем материале Lite.
Психологи говорят, что многие женщины могут стерпеть обиду, неуважение, грубость, лень, ложь. Конечно, это неправильно, но так бывает.
Но есть одна вещь, которую женщина не сможет простить. И даже, если скажет, что простила, эта ситуация непоправимо повлияет на ваши отношения.
Это ситуация, когда ваш мужчина вас не защитил.
И не имеет значения, от чего именно. Это не обязательно маньяк в темном переулке. Это может быть страшная собака, грубый продавец или охранник... Или собственная родня, которая преспокойно издевается над вами.
Даже если мужчина выдает якобы логичные и правильные аргументы, вроде: "Зачем мне лезть в скандал?", "Женщины сами разберутся", "Ты сама можешь за себя постоять"…
Да, женщина может сама себя защитить, разобраться. Но возникает вопрос: "Зачем ей тогда рядом мужчина?"
Эта ситуация, когда мужчина не стал защитником, непоправимо испортит ваши отношения.
Ведь защищать - главная способность мужчины, за которую все простительно.
Такой мужчина не нужен ни биологически, ни психологически. Мужчина - который не может защитить свою женщину.
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