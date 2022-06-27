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Обида хуже измены: одна вещь, которую женщина никогда не простит мужчине

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 10:49
Обида хуже измены: одна вещь, которую женщина никогда не простит мужчине Фото: Какую вещь женщина никогда не простит мужчине (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Любящая женщина способна простить многое, даже измену. Но она никогда не сможет простить мужчине одну вещь.

Что это за самый страшный поступок, на который способны мужчины - читайте ниже в нашем материале Lite.

Психологи говорят, что многие женщины могут стерпеть обиду, неуважение, грубость, лень, ложь. Конечно, это неправильно, но так бывает.

Но есть одна вещь, которую женщина не сможет простить. И даже, если скажет, что простила, эта ситуация непоправимо повлияет на ваши отношения.

Это ситуация, когда ваш мужчина вас не защитил.

И не имеет значения, от чего именно. Это не обязательно маньяк в темном переулке. Это может быть страшная собака, грубый продавец или охранник... Или собственная родня, которая преспокойно издевается над вами.

Даже если мужчина выдает якобы логичные и правильные аргументы, вроде: "Зачем мне лезть в скандал?", "Женщины сами разберутся", "Ты сама можешь за себя постоять"…

Да, женщина может сама себя защитить, разобраться. Но возникает вопрос: "Зачем ей тогда рядом мужчина?"

Эта ситуация, когда мужчина не стал защитником, непоправимо испортит ваши отношения.

Ведь защищать - главная способность мужчины, за которую все простительно.

Такой мужчина не нужен ни биологически, ни психологически. Мужчина - который не может защитить свою женщину.

Ранее мы писали о 10 признаках того, что этот мужчина вас разрушает и прожигает вашу жизнь.

Также психологи рассказали, как понять, что вас действительно любят, а не играют с вами.

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