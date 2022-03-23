23 марта: чем этот день особенный, что нельзя делать и у кого день ангела

Традиции на Василины

В народе верили, что Василина имеет тайное знание, которое помогает избежать паводков. Именно поэтому к святой обращались с молитвами о помощи.

А если талая вода все-таки подтопила дом или погреб, то говорили, что это за совершенные в прошлом году грехи.

Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а природа просыпается.

Приметы 23 марта

Холодный ветер дует, зима будет еще долгой.

Синие облака, бегущие по небу, предвещают теплую и дождливую погоду.

Гроза в этот день - к урожайному году.

Если вернулись с юга журавли, весной тепло будет, а если ласточки прилетели, то через две недели начнется разлив рек.

Также в народе верили, что сон с 22 на 23 марта не исполнится. Хорошие сновидения, увиденные днем 23 марта, могут сбыться через две недели, плохие - через год.

Чего нельзя делать на Василины

Ссориться, ругаться, кричать, конфликтовать.

Одалживать что угодно.

Браться за тяжелую работу в этот день.

Делать несрочные операции и другие хирургические вмешательства, ходить к стоматологу.

Именины в этот день отмечают люди, которых зовут: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Куприян, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Федор.

Что важного случилось 23 марта

1857 - Элайша Грейвз Отис провел публичные испытания первого в мире безопасного пассажирского лифта в пятиэтажном универмаге Эдера Хогвуда на Бродвее в Нью-Йорке.

1869 - ученый совет Лейпцигского университета предоставил Фридриху Ницше докторскую степень по совокупности опубликованных им научных статей.

1876 - электротехник и изобретатель Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку.

1891 - в Великобритании впервые использована сетка для футбольных ворот.

1903 - братья Райт подали патентную заявку на "летательную машину", которая была удовлетворена 22 мая 1906.

1918 - Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства.

1928 - Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником.

1939 - Венгрия напала на Словакию, что имело влияние на границы современной Украины.

1944 - основан Киевский Ботанический сад Академии наук УССР.

1950 - основана Всемирная метеорологическая организация. Эту дату отмечают как Всемирный метеорологический день.

1983 - президент США Рональд Рейган провозгласил "Стратегическую оборонную инициативу" в холодной войне с СССР.

1990 - в ответ на решение о выходе Литовской ССР из СССР в Вильнюс были введены советские танки.

1994 - в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом.

1998 - фильм "Титаник" получил 11 Оскаров.

2005 - российский десантный корабль "Николай Фильченков" пересек государственную границу Украины в районе города Феодосия и без разрешения Киева начал высадку на полигон возле горы Опук десанта морской пехоты Черноморского флота.

2013 - в результате циклона с Балкан рекордный снегопад в Киеве практически парализовал движение транспорта на улицах. Выпало более 50 см снега. В городе объявлено чрезвычайное положение.