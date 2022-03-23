23 березня: чим цей день особливий, що не можна робити і у кого день ангела

Традиції на Василини

В народі вірили, що Василина має таємне знання, яке допомагає уникнути паводків. Саме тому до святої зверталися з молитвами про допомогу.

А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.

Прикмети 23 березня

Холодний вітер дме, зима буде ще довгою.

Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.

Гроза в цей день - до врожайного року.

Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде, а якщо ластівки прилетіли, то через два тижні почнеться розлив річок.

Також в народі вірили, що сон з 22 на 23 березня не виповниться. Хороші сновидіння, побачені вдень 23 березня, можуть збутися через два тижні, погані - через рік.

Чого не можна робити на Василини

Сваритися, лаятися, кричати, конфліктувати.

Позичати що завгодно.

Братися за важку роботу у цей день.

Робити нетермінові операції та інші хірургічні втручання, ходити до стоматолога.

Іменини в цей день відзначають люди, яких звуть: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Федір.

Що важливого трапилося 23 березня

1857 - Елайша Грейвз Отіс провів публічні випробування першого в світі безпечного пасажирського ліфту в п'ятиповерховому універмазі Едера Гоґвуда на Бродвеї у Нью-Йорку.

1869 - вчена рада Лейпцигського університету надала Фрідріху Ніцше докторську степінь за сукупністю опублікованих ним наукових статей.

1876 - електротехнік і винахідник Павло Яблочков запатентував електричну лампочку.

1891 - у Великій Британії вперше використана сітка для футбольних воріт.

1903 - брати Райт подали патентну заявку на "літальну машину", що була задоволена 22 травня 1906.

1918 - Українська Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

1928 - Кам'янець-Подільську фортецю оголосили історико-культурним заповідником.

1939 - Угорщина напала на Словаччину, що мало вплив на кордони сучасної України.

1944 - засновано Київський ботанічний сад Академії наук УРСР.

1950 - засновано Всесвітню метеорологічну організацію. Цю дату відзначають як Всесвітній метеорологічний день.

1983 - президент США Рональд Рейган проголосив "Стратегічну оборонну ініціативу" у холодній війні з СРСР.

1990 - у відповідь на рішення про вихід Литовської РСР з СРСР до Вільнюса були введені радянські танки.

1994 - у Брюсселі підписали договір про співпрацю між Україною і Європейським Союзом.

1998 - фільм "Титанік" отримав 11 Оскарів.

2005 - російський десантний корабель "Ніколай Фільченков" перетнув державний кордон України в районі міста Феодосія й без дозволу Києва почав висадку на полігон біля гори Опук десанту морської піхоти Чорноморського флоту.

2013 - внаслідок циклону з Балкан рекордний снігопад у Києві практично паралізував рух транспорту на вулицях. Випало понад 50 см снігу. В місті оголошений надзвичайний стан.