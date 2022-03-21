21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины

21 марта 2022 года отмечается Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, а также начинается Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации (21-27 марта). Православная церковь чтит память Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. А в народе день называли Вербоносица.

Что нельзя делать 21 марта, традиции, приметы, важные события и у кого именины - читайте ниже в материале Lite.

Почему Вербоносица, важные традиции Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Верили, что если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть. Принято было наломать веточек ивы с "котиками", принести их домой и поставить на видном месте. Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы плохое не вернулось. Также в этот день пекли особое весеннее печенье - "жаворонки", в форме птичек. Их раздавали детям. Что нельзя делать Отправляться в дальний путь.

Подписывать важные документы, решать вопросы с начальством, браться за серьезные дела.

Занимать деньги.

Проводить несрочные медоперации,

Отказывать в помощи просящим.

Самому сажать иву - верили, что иначе это может привести к несчастью.

Выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными. Приметы на Вербоносицу Какая погода в этот день, таким будет лето.

Упал туман - жди заморозков.

Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.

Если в небе облака плывут высоко, значит будет хорошая погода. 21 марта именины отмечают: Афанасий, Владимир, Дементий, Иван, Лазарь, Афанасий, Тодось, Феодосий, Лазарь. Что важного произошло в этот день 1927 - в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".

1961 - состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).

1980 - президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.