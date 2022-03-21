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21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины

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Понедельник 21 марта 2022 06:00
21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины Фото: какой день 21 марта (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

21 марта 2022 года отмечается Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, а также начинается Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации (21-27 марта).

Православная церковь чтит память Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. А в народе день называли Вербоносица.

Что нельзя делать 21 марта, традиции, приметы, важные события и у кого именины - читайте ниже в материале Lite.

Почему Вербоносица, важные традиции

Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Верили, что если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.

Принято было наломать веточек ивы с "котиками", принести их домой и поставить на видном месте.

Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы плохое не вернулось.

Также в этот день пекли особое весеннее печенье - "жаворонки", в форме птичек. Их раздавали детям.

Что нельзя делать

  • Отправляться в дальний путь.
  • Подписывать важные документы, решать вопросы с начальством, браться за серьезные дела.
  • Занимать деньги.
  • Проводить несрочные медоперации,
  • Отказывать в помощи просящим.
  • Самому сажать иву - верили, что иначе это может привести к несчастью.
  • Выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными.

Приметы на Вербоносицу

  • Какая погода в этот день, таким будет лето.
  • Упал туман - жди заморозков.
  • Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.
  • Если в небе облака плывут высоко, значит будет хорошая погода.

21 марта именины отмечают:

Афанасий, Владимир, Дементий, Иван, Лазарь, Афанасий, Тодось, Феодосий, Лазарь.

Что важного произошло в этот день

  • 1927 - в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".
  • 1961 - состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).
  • 1980 - президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.

Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, и как подготовиться к этому дню.

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