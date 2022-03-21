21 марта: какой сегодня день, что нельзя делать и у кого именины
21 марта 2022 года отмечается Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, а также начинается Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации (21-27 марта).
Православная церковь чтит память Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского. А в народе день называли Вербоносица.
Что нельзя делать 21 марта, традиции, приметы, важные события и у кого именины - читайте ниже в материале Lite.
Почему Вербоносица, важные традиции
Наши предки этому дереву приписывали магическую силу. Верили, что если отхлестать вербой больного, то он выздоровеет, а здоровый не будет болеть.
Принято было наломать веточек ивы с "котиками", принести их домой и поставить на видном месте.
Если вербным веником 21 марта подмести пол в доме, то так выметешь из жилища все плохое, что в нем есть, очистишь энергетику. Собранный мусор нужно обязательно сжечь, чтобы плохое не вернулось.
Также в этот день пекли особое весеннее печенье - "жаворонки", в форме птичек. Их раздавали детям.
Что нельзя делать
- Отправляться в дальний путь.
- Подписывать важные документы, решать вопросы с начальством, браться за серьезные дела.
- Занимать деньги.
- Проводить несрочные медоперации,
- Отказывать в помощи просящим.
- Самому сажать иву - верили, что иначе это может привести к несчастью.
- Выяснять отношения, начинать конфликты - особенно с родными.
Приметы на Вербоносицу
- Какая погода в этот день, таким будет лето.
- Упал туман - жди заморозков.
- Жаворонки вернулись домой - весна будет теплой.
- Если в небе облака плывут высоко, значит будет хорошая погода.
21 марта именины отмечают:
Афанасий, Владимир, Дементий, Иван, Лазарь, Афанасий, Тодось, Феодосий, Лазарь.
Что важного произошло в этот день
- 1927 - в Киеве выходит первый номер украинской "Литературной газеты".
- 1961 - состоялся первый концерт группы The Beatles (Ливерпуль, The Cavern Club).
- 1980 - президент США Джимми Картер призвал к бойкоту Олимпийских игр в Москве.
Ранее мы писали, когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, и как подготовиться к этому дню.
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