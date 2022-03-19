19 марта: какой сегодня день, важные традиции и что нельзя делать
19 марта 2022 года в мире отмечается День клиента, а также начинается Международная неделя вежливости на дороге. В православном календаре сегодня Вселенская родительская суббота, а также память 42-х мучеников из города Амморея, в частности, Константина и его матери Елены.
В народе этот день называли Константин, Константинов день, и он имеет особые традиции.
Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в материале Lite.
Важные традиции этого дня
Главное, что надо сделать в родительскую субботу - помолиться о душе покойного. Желательно, если есть возможность, сходить в храм на заупокойную литургию или даже заказать панихиду. Но можно прочитать молитву и дома.
Если вы идете в храм, стоит взять с собой пожертвование в виде продуктов - масла, муки, круп и тому подобное. Нежелательно нести мясные продукты и алкоголь. Можно заменить еду денежным пожертвованием.
После молитвы в храме можно поехать помолиться и на кладбище, а дома накрыть поминальный обед.
Поскольку 19 марта также Константина, то в этот день стоит с особым уважением относиться к воде. Например, наши предки освящали колодцы и ходили в баню.
Что нельзя делать
- Ругаться и сквернословить, употреблять алкогольные напитки
- Оставлять открытыми входные двери или окна
- Ходить в лес
- Стирать постельное белье, выбивать или менять подушки
- Сплетничать и обсуждать чужую личную жизнь
В родительские субботы конечно же нельзя веселиться, проводить праздники, слушать музыку и танцевать.
Важные приметы на Константина
- Утром заморозки - такой погода будет еще месяц
- День морозный - до скорой весны, а лето будет сухим
- Застучал дятел - к долгим холодам.
19 марта именины отмечают:
Юлиан, Федор, Теодор, Максим, Константин, Аркадий, Илона, Елена.
Что важного произошло 19 марта в Украине и мире
1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права.
1917 - в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России". Во время первого украинского праздника свободы демонстранты разоружали полицию.
1935 - Игорь Сикорский получил в США патент на "летательный аппарат прямого подъема".
1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскара".
1958 - в Люксембурге открылось первое заседание Европарламента.
В 1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
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