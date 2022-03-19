19 марта: какой сегодня день, важные традиции и что нельзя делать

В народе этот день называли Константин, Константинов день, и он имеет особые традиции.

19 марта 2022 года в мире отмечается День клиента, а также начинается Международная неделя вежливости на дороге. В православном календаре сегодня Вселенская родительская суббота, а также память 42-х мучеников из города Амморея, в частности, Константина и его матери Елены.

Что можно и нельзя делать в этот день - читайте ниже в материале Lite .

Важные традиции этого дня

Главное, что надо сделать в родительскую субботу - помолиться о душе покойного. Желательно, если есть возможность, сходить в храм на заупокойную литургию или даже заказать панихиду. Но можно прочитать молитву и дома.

Если вы идете в храм, стоит взять с собой пожертвование в виде продуктов - масла, муки, круп и тому подобное. Нежелательно нести мясные продукты и алкоголь. Можно заменить еду денежным пожертвованием.

После молитвы в храме можно поехать помолиться и на кладбище, а дома накрыть поминальный обед.

Поскольку 19 марта также Константина, то в этот день стоит с особым уважением относиться к воде. Например, наши предки освящали колодцы и ходили в баню.

Что нельзя делать

Ругаться и сквернословить, употреблять алкогольные напитки

Оставлять открытыми входные двери или окна

Ходить в лес

Стирать постельное белье, выбивать или менять подушки

Сплетничать и обсуждать чужую личную жизнь

В родительские субботы конечно же нельзя веселиться, проводить праздники, слушать музыку и танцевать.

Важные приметы на Константина

Утром заморозки - такой погода будет еще месяц

День морозный - до скорой весны, а лето будет сухим

Застучал дятел - к долгим холодам.

19 марта именины отмечают:

Юлиан, Федор, Теодор, Максим, Константин, Аркадий, Илона, Елена.

Что важного произошло 19 марта в Украине и мире

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права.

1917 - в Киеве прошла 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России". Во время первого украинского праздника свободы демонстранты разоружали полицию.

1935 - Игорь Сикорский получил в США патент на "летательный аппарат прямого подъема".

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскара".

1958 - в Люксембурге открылось первое заседание Европарламента.

В 1964 - руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.