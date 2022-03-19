19 березня: який сьогодні день, важливі традиції і що не можна робити

В народі цей день колись називали Костянтин, Костянтинів день, і він має особливі традиції.

19 березня 2022 року у світі відзначається День клієнта, а також починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. В православному календарі сьогодні Вселенська батьківська субота, а також пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема, Костянтина та його матері Олени.

Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Lite .

Важливі традиції цього дня

Головне, що треба зробити в батьківську суботу - помолитися про душу покійного. Бажано, якщо є змога, сходити до храму на заупокійну літургію або навіть замовити панахиду. Але можна прочитати молитву і вдома.

Якщо ви йдете в храм, варто взяти з собою пожертву у вигляді продуктів - олії, борошна, круп тощо. Небажано нести м'ясні продукти й алкоголь. Можна замінити їжу грошовим пожертвуванням.

Після молитви в храмі можна поїхати помолитися і на кладовищі, а вдома накрити поминальний обід.

Оскільки 19 березня також Костянтина, то в цей день варто з особливою повагою ставитися до води. Наприклад, наші пращури освячували колодязі та ходили в лазні.

Що не можна робити

Лаятися та лихословити, вживати алкогольні напої

Залишати відчиненими вхідні двері або вікна

Ходити до лісу

Прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки

Пліткувати і обговорювати чуже особисте життя

У батьківські суботи звісно ж не можна веселитися, проводити свята, слухати музику та танцювати.

Важливі прикмети на Костянтина

Вранці приморозки - такою погода буде ще місяць

День морозний - до швидкої весни, а літо буде сухим

Застукав дятел - до довгих холодів.

19 березня іменини відзначають:

Юліан, Федір, Теодор, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.

Що важливого сталося 19 березня в Україні і світі

1474 - у Венеції приймається закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права.

1917 - в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.

1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому".

1953 - вперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара".

1958 - у Люксембурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.

У 1964 - керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку і запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360.