19 березня: який сьогодні день, важливі традиції і що не можна робити
19 березня 2022 року у світі відзначається День клієнта, а також починається Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. В православному календарі сьогодні Вселенська батьківська субота, а також пам'ять 42-х мучеників із міста Амморея, зокрема, Костянтина та його матері Олени.
В народі цей день колись називали Костянтин, Костянтинів день, і він має особливі традиції.
Що можна і не можна робити в цей день - читайте нижче в матеріалі Lite.
Важливі традиції цього дня
Головне, що треба зробити в батьківську суботу - помолитися про душу покійного. Бажано, якщо є змога, сходити до храму на заупокійну літургію або навіть замовити панахиду. Але можна прочитати молитву і вдома.
Якщо ви йдете в храм, варто взяти з собою пожертву у вигляді продуктів - олії, борошна, круп тощо. Небажано нести м'ясні продукти й алкоголь. Можна замінити їжу грошовим пожертвуванням.
Після молитви в храмі можна поїхати помолитися і на кладовищі, а вдома накрити поминальний обід.
Оскільки 19 березня також Костянтина, то в цей день варто з особливою повагою ставитися до води. Наприклад, наші пращури освячували колодязі та ходили в лазні.
Що не можна робити
- Лаятися та лихословити, вживати алкогольні напої
- Залишати відчиненими вхідні двері або вікна
- Ходити до лісу
- Прати постільну білизну, вибивати або міняти подушки
- Пліткувати і обговорювати чуже особисте життя
У батьківські суботи звісно ж не можна веселитися, проводити свята, слухати музику та танцювати.
Важливі прикмети на Костянтина
- Вранці приморозки - такою погода буде ще місяць
- День морозний - до швидкої весни, а літо буде сухим
- Застукав дятел - до довгих холодів.
19 березня іменини відзначають:
Юліан, Федір, Теодор, Максим, Костянтин, Аркадій, Ілона, Олена.
Що важливого сталося 19 березня в Україні і світі
1474 - у Венеції приймається закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права.
1917 - в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії". Під час першого українського свята Свободи демонстранти роззброювали поліцію.
1935 - Ігор Сікорський отримав у США патент на "літальний апарат прямого підйому".
1953 - вперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскара".
1958 - у Люксембурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.
У 1964 - керівництво фірми IBM прийняло рішення про розробку і запуск у виробництво сімейства ЕОМ System/360.
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