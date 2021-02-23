Гороскоп на март 2021 для Льва: что кардинально изменится в вашей жизни

Астролог предупреждает, что в марте у Львов могут быть конфликты или разрывы отношений с бизнес и личными партнерами по браку вплоть до развода, поэтому следует умерить свой пыл.

"Могут быть предательства и измены со стороны партнера. Либо вы сами можете поддаться страсти и изменить любимому человеку и из-за этого потерять его. Светские контакты, романтические увлечения и сексуальные отношения станут особенно активными в этом месяце", - рассказывает специалист.

Возможно, помощь представителей знака понадобится кому-то из родственников или друзей из-за болезни или каких-то непредвиденных обстоятельств.

"Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и имеют хорошую перспективу. Вам присущи хорошие деловые качества и будет сопутствовать удача в финансовых вопросах. Трудолюбие и ваш профессионализм будет на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Время благоприятное для любых финансовых сделок и операций", - добавила Арина Артуровна.