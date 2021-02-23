Гороскоп на березень 2021 для Лева: що кардинально зміниться у вашому житті

Астролог попереджає, що в березні у Левів можуть бути конфлікти або розриви стосунків з бізнес і особистими партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал.

"Можуть бути зради і з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її. Світські контакти, романтичні захоплення і сексуальні стосунки стануть особливо активними в цьому місяці", - розповідає фахівець.

Можливо, допомога представників знаку знадобиться комусь із родичів або друзів через хвороби чи якісь непередбачувані обставини.

"Ваші бізнес-ініціативи у березні будуть конструктивні, і мають гарну перспективу. Вам притаманні хороші ділові якості та буде супроводжувати удача у фінансових питаннях. Працьовитість і ваш професіоналізм буде на висоті, ви зможете отримати вигідну роботу або пропозицію від партнера. Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій", - додала Аріна Артуровна.