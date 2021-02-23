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Гороскоп на березень 2021 для Лева: що кардинально зміниться у вашому житті

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на березень 2021 для Лева від відомого астролога розповість, що чекає цей знак Зодіаку на початку весни. Які перспективи готує вам цей місяць в коханні, кар'єрі, стосунках, бізнесі - читайте в нашому матеріалі.

Гороскопом на березень 2021 року для Лева поділилася український астролог Аріна Артуровна.

Астролог попереджає, що в березні у Левів можуть бути конфлікти або розриви стосунків з бізнес і особистими партнерами по шлюбу аж до розлучення, тому слід стримати свій запал.

"Можуть бути зради і з боку партнера. Або ви самі можете піддатися пристрасті і зрадити коханій людині і через це втратити її. Світські контакти, романтичні захоплення і сексуальні стосунки стануть особливо активними в цьому місяці", - розповідає фахівець.

Можливо, допомога представників знаку знадобиться комусь із родичів або друзів через хвороби чи якісь непередбачувані обставини.

"Ваші бізнес-ініціативи у березні будуть конструктивні, і мають гарну перспективу. Вам притаманні хороші ділові якості та буде супроводжувати удача у фінансових питаннях. Працьовитість і ваш професіоналізм буде на висоті, ви зможете отримати вигідну роботу або пропозицію від партнера. Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій", - додала Аріна Артуровна.

Раніше астролог також поділилася гороскопом на березень 2021 для Рака Близнюків, Тельця, Овна.

Крім того, український таролог розповіла, що чекає всі знаки Зодіаку в коханні, фінансах і кар'єрі.

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