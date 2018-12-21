Драконы и ходоки: 8 сезон "Игры престолов" удивит зрелищными битвами

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Любимые герои вернутся на экраны совсем скоро

В сети появились проморолики 8-го сезона сериала "Игры престолов". Телеканал HBO в преддверии Нового года опубликовал новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов", по которому снимут еще несколько кинопродуктов.

В опубликованных кадрах появились исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.

Видео: Публикация HBO в Instagram (instagram.com/hbo)

"Если вы думаете, что опоздали на Игру престолов, не волнуйтесь, я знаю пару миллионов человек, которые хотели бы поговорить об этом", - было написано в подписи к видео.

"Если вы хотите понять, что происходит, то у вас есть семь потрясающих сезонов, которые стоит пересмотреть. И стоит начать делать это прямо сейчас", – порекомендовал Кит Харингтон в конце одного из промороликов.

Кроме того, на опубликованных фото можно увидеть звездных поклонников сериала – телеведущего Джимми Киммел, звезду американского футбола Аарон Роджерс, актрису Ктистин Ченовет и рэпера T-Pain. Они позируют на Железном троне, декорации, которая используется в сериале.

Фото: instagram.com/hbo

Как известно, в финальном сезоне сериала развернется масштабная битва за трон. Ходоки уже прорвали Стену с помощью одного из драконов Дейенерис, которого убил Король Ночи и обратил в зомби. Главным героям сериала предстоит объединиться ради общего врага.

Кроме того, мы писали о том, что британского актера Кит Харингтон, более известного как Джон Сноу, исполнившего главную роль в сериале "Игра престолов" Universal Pictures показала в видео с кастинга с мультипликационным драконом из популярного мультфильма "Как приручить дракона".

Еще мы писали о погибших персонажах сериала "Игры престолов", которые могут вернутся в сериал в специальном эпизоде, который зрители смогут увидеть после завершения съемок сериала.

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О нестареющих популярных актрисах (видео: РБК-Украина)