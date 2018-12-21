Дракони і ходоки: "Ігри престолів" здивують видовищними битвами

Фото: Колаж (РБК-Україна)

Улюблені герої повернуться на екрани зовсім скоро

У мережі з'явилися проморолики 8-го сезону серіалу "Гра престолів". Телеканал HBO напередодні Нового року опублікував нові проморолики фінального восьмого сезону серіалу "Гра престолів", за яким знімуть ще кілька кинопродуктов.

В опублікованих кадрах з'явилися виконавці головних ролей – Кіт Харінгтон, Софі Тернер і Мейсі Вільямс.

Відео: Публікація HBO в Instagram (instagram.com/hbo)

"Якщо ви думаєте, що запізнилися на Гру престолів, не хвилюйтеся, я знаю пару мільйонів людей, які хотіли би поговорити про це", - було написано у підписі до відео.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що відбувається, то у вас є сім приголомшливих сезонів, які варто переглянути. І варто почати робити це прямо зараз", – порекомендував Кіт Харінгтон в кінці одного з промороликів.

Крім того, на фото також з'являються знаменитості-шанувальники серіалу – телеведучий Джиммі Кіммел, зірка американського футболу Аарон Роджерс, актриса Ктистин Ченовет і репер T-Pain. Вони сидять на Залізному троні.

Фото: instagram.com/hbo

Як відомо, у фінальному сезоні серіалу розвернеться масштабна битва за трон. Ходаки вже прорвали Стіну за допомогою одного з драконів Дейенеріс, якого убив Король Ночі і обернув у зомбі. Головним героям серіалу належить об'єднатися заради загального ворога.

Крім того, ми писали про те, що британського актора Кіт Харінгтон, більш відомого як Джон Сноу, який виконав головну роль в серіалі "Гра престолів" Universal Pictures показала в відео з кастингу з мультиплікаційним драконом з популярного мультфільму "Як приручити дракона".

Ще ми писали про загиблих персонажів серіалу "Гра престолів", які можуть повернуться в серіал у спеціальному епізоді, який глядачі зможуть побачити після завершення зйомок серіалу.

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Про нестаріючих популярних актрис (відео: РБК-Україна)