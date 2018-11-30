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Есть вероятность, что появится Эддард Старк и кхал Дрого

Погибшие персонажи "Игры престолов" вернутся в сериал в специальном эпизоде, который войдет в коллекционное издание всего шоу и появится на прилавках после завершения финального сезона саги. Об этом информирует Fansided.

Создатели "Игры престолов" планируют выпустить специальный эпизод с погибшими героями сериала, в котором появится Эддард Старк, персонаж актера Шона Бина.

Отмечается, что спецвыпуск, съемки которого прошли в британском Белфасте, не будет показываться в эфире и не станет частью финального сезона саги. Вместо этого он войдет в расширенное издание всего фэнтези, релиз которого запланирован на будущий год.

Также в специальном эпизоде может появиться и кхал Дрого, которого сыграл Джейсон Момоа, звезда выходящего на экраны в декабре блокбастера "Аквамен". Есть сведения, что актера якобы видели в столице Северной Ирландии в дни съемок.

Напомним, что популярный британский актер Кит Харингтон, больше известный как Джон Сноу по культовому сериалу "Игра Престолов", по заявлению экс-участницы российского телепроекта "Дом-2" Ольги Власовой, изменил с ней своей супруге. Актер информацию опровергает.

Мы писали, что появился тизер финального сезона "Игры престолов". Сериал выйдет на экраны в апреле 2019 года.

Ранее герои сериала рассказали о съемках финала саги. Актриса Эмилия Кларк, которой досталась роль Дейенерис, отметила, что проверка всех камер длилась дольше, а костюмы, прически и грим стали лучше.

Видео: РБК-Украина