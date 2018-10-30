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Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видео

Lite » Путешествия 30.10.2018 - 12:55

Видео: затопленные улицы Венеции (youtube.com/Guardian News)

В последние несколько дней на Италию обрушилась непогода с ливнями, грозами и градом. В результате 77% Венеции оказались под водой, передает АР.

Во вторник, 29 октября, уровень воды поднялся на 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной площади Святого Марка был перекрыт полицией.

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видеоФото: потоп в Венеции (facebook.com/nikolaiev)

Отметка в 150 сантиметров до сих пор была превышена всего лишь пять раз за всю историю наблюдений.

Непогода, впрочем, не помешала провести в Венеции запланированный марафон. Спортсмены храбро бежали прямо по затопленным улицам.

Видео: марафон в затопленной Венеции (youtube.com/la Nuova di Venezia e Mestre)

Губернатор области Венето Лука Дзайя отметил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видеоФото: потоп в Венеции (instagram.com/zaravsm)

Оказавшиеся в это время в Венеции туристы активно делятся в соцсетях фото и видео с результатами потопа.

Видео: затопленная Венеция (facebook.com/simone.sciascia.5)

Из-за ливней и штормов в течение последнего времени пострадала значительная часть Италии. Во многих регионах объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты.

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видеоФото: потоп в Венеции (instagram.com/elia_criss)

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видео

Фото: потоп в Венеции (instagram.com/yahoouk)

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видео

Фото: потоп в Венеции (instagram.com/totoali92)

Наивысший уровень штормового предупреждения объявлен в областях Лигурия, Ломбардия, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии.

Венеция на 77% ушла под воду: впечатляющие фото и видео

Фото: потоп в Венеции (instagram.com/fsp_polizia_milano)

На севере страны был объявлен "красный" уровень метеоопасности. Есть сведения о девяти погибших.

Сообщается, что в результате наводнения в Италии пострадали десятки людей, в том числе - спасатели. 

Напомним, в итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека. Правоохранительные органы уже начали расследование причин инцидента.

Новости Украины ГидрометцентрИталиянаводнениештормВенеция
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