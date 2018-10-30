В Италии из-за непогоды погибли по меньшей мере 9 человек

Фото: непогола в Италии (twitter.com/ChiefWrangler)

В результате наводнения пострадали десятки людей, в том числе - спасатели

Число жертв непогоды, которая накануне накрыла Италию, выросло до девяти, один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

Как сообщается, в результате наводнения пострадали десятки людей, в том числе - спасатели. Основной причиной травм людей является падение деревьев. По информации агентства, чрезвычайные службы получили около 3500 сообщений от жителей об упавших или опасных деревьях.

Также отмечается, что Венеция фактически ушла под воду: туристический город оказался на три четверти затопленным в результате серьезного подъема уровня воды.

В провинции Беллуно 110 тысяч человек остались без света. Там зафиксировали оползни. Без света ночевали и 40 тысяч жителей Тосканы.

В Трентино из-за оползней несколько населенных пунктов оказались в изоляции. В Генуе шторм вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта. Аэропорт Генуи закрыли.

Как сообщалось, ливни и сильный ветер в понедельник накрыли почти весь Апеннинский полуостров. В Риме из-за сильного ветра для туристов закрыли ряд достопримечательностей, в том числе Колизей, Палатинский холм и Римский форум.

Отметим, ранее сообщалось, что в результате масштабных ливней в Италии закрыты сотни школ страны, а в Венеции уже затоплено 70 % города.