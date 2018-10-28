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У Італії внаслідок зсуву загинули 4 людини

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 20:13
Фото: зсув в Італії (ANSA)
Фото: зсув в Італії (ANSA)

Загиблі проводили ремонтні роботи в каналізації

У італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ANSA.

Як повідомляє видання, всі загиблі внаслідок зсуву були робітниками, які проводили ремонтні роботи в каналізації.

"Вчора ввечері внаслідок зсуву при виконанні робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався обвал, унаслідок чого чотири людини загинули", - повідомляє видання.

Зазначається, що правоохоронні органи вже почали розслідування причин інциденту.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії на ескалаторі у італійській столиці Римі постраждали 9 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Рима (Італія) затопило дороги і кілька станцій метро через сильний дощ, який обрушився увечері 21 жовтня на місто. Відзначається, що дороги, в тому числі в центрі столиці Італії, перетворилися на річки.

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