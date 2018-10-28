У Італії внаслідок зсуву загинули 4 людини

Загиблі проводили ремонтні роботи в каналізації
У італійському регіоні Калабрія в результаті зсуву загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ANSA.
Як повідомляє видання, всі загиблі внаслідок зсуву були робітниками, які проводили ремонтні роботи в каналізації.
"Вчора ввечері внаслідок зсуву при виконанні робіт з ремонту каналізації, пошкодженої через погану погоду, стався обвал, унаслідок чого чотири людини загинули", - повідомляє видання.
Зазначається, що правоохоронні органи вже почали розслідування причин інциденту.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок аварії на ескалаторі у італійській столиці Римі постраждали 9 осіб.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в центрі Рима (Італія) затопило дороги і кілька станцій метро через сильний дощ, який обрушився увечері 21 жовтня на місто. Відзначається, що дороги, в тому числі в центрі столиці Італії, перетворилися на річки.