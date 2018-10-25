Гавайский остров исчез с лица земли после урагана

Фото: остров Восточный на Гавайях (sciencealert.com)

Последствием мощного урагана "Валака" в Тихом океане стало исчезновение с карт одного из Гавайских островов

Гавайский остров Ист-Айленд (Восточный) полностью ушел под воду из-за урагана "Валака". Об этом сообщает Sciencealert.

Он был вторым по величине островом во Френч-Фригат-Шолс - самом большом атолле Северо-Западных островов Гавайского архипелага. Площадь острова достигала 4,5 га.

Полное затопление участка суши подтвердили полученные со спутника изображения.

Фото: остров Восточный на Гавайях до и после исчезновения (FWS)

По словам ученых, последний раз остров Восточный обследовали в июле 2018 года. Уже тогда они знали, что он затонет, но предполагали, что на это уйдет еще несколько десятилетий.

Видео: остров Восточный на Гавайях (youtube.com/Chip Fletcher)

Отмечается, что несмотря на то, что остров был достаточно небольшим (его длина составляла один километр, а ширина - 120 метров), он имел важное значение для местной дикой природы. На нем проживали гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи, которые незадолго до урагана перебрались на другие острова Гавайского архипелага.

На данный момент исследователи пытаются понять, какой вред исчезновение острова может нанести животным.

"В ближайшие годы мы еще не раз увидим похожую историю, и каждая из них будет весьма печальной", - говорит эколог Билл Маккибен.

Напомним, сформировавшийся в Тихом океане ураган "Уилла" приблизился к мексиканскому курортному городу Масатлан в северо-западном штате Синалоа, в связи с этим были эвакуированы тысячи человек.

Отметим, ранее ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

Ранее мы писали, что от урагана "Майкл", который обрушился на юго-восточное побережье США, жертвами стали как минимум 33 человека. Как сообщается, число жертв возросло в субботу, 20 октября, когда власти США подтвердили смерть женщины в округе Бэй, штат Флорида. Отметим, что общее количество жертв в штате Флорида - 26. Еще 10 человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.