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Ураган "Уилла" в Тихом океане достиг максимальной категории

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 21:46
Фото: ураган (Pixabаy)
Фото: ураган (Pixabаy)

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час

Ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Скорость ветра урагана в Тихом океане составляет почти 260 километров в час. По данным центра, ураган может выйти на сушу вдоль юго-западного побережья Мексики во вторник или в среду утром.

Ожидается, что ураган "Уилла" принесет с собой разрушительный штормовой ветер. У побережья штормовой вал будет сопровождаться большими и разрушительными волнами. Также ожидается, что "Уилла" принесет сильные дожди, которые могут привести к катастрофическим наводнениям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до третьей категории.

Напомним, в США сообщали, что количество жертв от урагана "Майкл", который обрушился на страну, выросло до 36 человек.

 

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