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Ураган "Уилла" приблизился к курортному городу Мексики, эвакуированы тысячи человек

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 19:31
Фото: ураган (Pixabаy)
Фото: ураган (Pixabаy)

Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км в час

Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Уилла" приблизился к мексиканскому курортному городу Масатлан в северо-западном штате Синалоа, в связи с этим были эвакуированы тысячи человек. Об сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ожидается, что ураган "Уилла" выйдет на сушу в нескольких километрах к югу от Масатлана во вторник днем. К тому времени, согласно прогнозу, мощность стихии ослабнет до третьей категории. Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км в час.

Отметим, ранее ураган "Уилла", который приближается к побережью Мексики, достиг максимальной пятой категории.

Напомним, в США сообщали, что количество жертв от урагана "Майкл", который обрушился на страну, выросло до 36 человек.

Как сообщается, число жертв возросло в субботу, 20 октября, когда власти США подтвердили смерть женщины в округе Бэй, штат Флорида. Отметим, что общее количество жертв в штате Флорида - 26. Еще 10 человек погибли в штатах Северная Каролина, Джорджия и Вирджиния.

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