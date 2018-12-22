"Голые" лодыжки больше не замерзнут: дизайнеры изобрели прикольный зимний тренд

Фото: (instagram.com/fashionshower)

В Италии изобрели способ утеплить ноги отчаянных модников. Тем, кто не хочет простудиться из-за моды на "голые" лодыжки, дизайнеры предложили смелое решение

Мода на обнаженные лодыжки, в любой сезон и в любую погоду, пришедшая из США, и захватившая пару лет назад весь мир со скоростью лесного пожара, не собирается отступать и в этом году, пишет итальянское издание Lercio.

Фото: Смелый тренд для тех кто даже в зимнюю стужу хочет стать модным (lercio.it)

Модная индустрия позаботилась о любителях коротких штанов, которые живут в странах, которых столбик термометра опускается зимой ниже 0 ͦ С. Если вы открываете щиколотки даже в лютые морозы, то эта новость для вас. Попробуйте использовать шарфики, чтобы прикрыть замерзшие лодыжки, так как это делают продвинутые стильные итальянцы. Всего лишь стоит обернуть вокруг ног по небольшому шарфику, и модный образ готов.

Скриншот: Комментарии к посту итальянского издания Lercio (instagram.com/lercio.it)

"С удовольствием"

"Я не верю в это .... они что, шпионят за мной ?..."

"Мы знаем, кто действительно изобрел эту моду"

"Вообще-то существуют носки"

"Гениально"

"Наконец, Маурицио Костанцо сможет использовать шарф"

"Вы шутите?", - написали пользоватили Instagram под постом о новом тренде на страничке издания.

Конечно, эти стильные аксессуары в Украину еще не завезли, поэтому можно в качестве шарфов для лодыжек использовать те, что продаются в детском отделе магазина. Яркие детские шарфики поднимут настроение в холодный зимний вечер, и согреют наконец ваши ноги.

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