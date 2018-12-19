Цвет лета: Pantone опубликовал палитру всех модных оттенков на лето 2019 года

Фото: pantone.com

Новые жизнерадостные оттенки от Института цвета на будущий год

Каждый сезон команда Института цвета Pantone составляет отчет о тенденциях мод. Сосвсем недавно специалисты объявили какой же цвет будет в топ-позициях всего 2019 года, и назвали его - Living Coral. В этот раз, эксперты Института отчитались о цветовых решениях коллекций лучших дизайнеров, которые будут представлены на лондонской неделе моды в сезоне весна-лето 2019. Pantone опубликовал справочник по наиболее важным цветовым тенденциям предстоящего сезона.

"Весна и лето, те времена года, которые отражают наше желание увереннее смотреть в будущее", - считают весну источником вдохновения эксперты Института цвета.

Поэтому специалисты, отследили модные тенденции и отметили, что дизайнеры обратились к цветам, которые придают уверенность и поднимают настроение. Всего в этом сезоне представлены 12 лучших цветов, а также четыре классических нейтральных оттенка.

Фото: Цветовая палитра сезона весна-лето 2019 года (pantone.com)

Отмечается, что актуально стремление к радостному сочетанию цветов, которое выходит за рамки сезонности и объединяет высокую моду и уличный стиль. Динамичные и яркие, не слишком кричащие, обозначенные оттенки как для мужской, так и для женской моды иллюстрируют наше стремление к привлекательности и очарованию.

Фото: Классическая палитра сезона весна-лето 2019 года (pantone.com)

В повседневной моде всегда будет необходимость в структуре и базовых оттенках, считают специалисты Pantone. Классические варианты актуальных оттенков этого сезона хорошо работают сами по себе, но также служат основой для отчетливых цветовых контрастов.

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Отметим, что ранее специалисты Pantone рассказали, какими будут пять главных оттенков зимы 2019. Модницам стоит взять их на заметку, при выборе новогоднего платья.

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