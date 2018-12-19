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Цвет лета: Pantone опубликовал палитру всех модных оттенков на лето 2019 года

Lite » Стиль и мода 19.12.2018 - 11:14
Цвет лета: Pantone опубликовал палитру всех модных оттенков на лето 2019 года
Фото: pantone.com

Новые жизнерадостные оттенки от Института цвета на будущий год

Каждый сезон команда Института цвета Pantone составляет отчет о тенденциях мод. Сосвсем недавно специалисты объявили какой же цвет будет в топ-позициях всего 2019 года, и назвали его - Living Coral. В этот раз, эксперты Института отчитались о цветовых решениях коллекций лучших дизайнеров, которые будут представлены на лондонской неделе моды в сезоне весна-лето 2019. Pantone опубликовал справочник по наиболее важным цветовым тенденциям предстоящего сезона.

"Весна и лето, те времена года, которые отражают наше желание увереннее смотреть в будущее", - считают весну источником вдохновения эксперты Института цвета.

Поэтому специалисты, отследили модные тенденции и отметили, что дизайнеры обратились к цветам, которые придают уверенность и поднимают настроение. Всего в этом сезоне представлены 12 лучших цветов, а также четыре классических нейтральных оттенка.

 

Фото: Цветовая палитра сезона весна-лето 2019 года (pantone.com)

Отмечается, что актуально стремление к радостному сочетанию цветов, которое выходит за рамки сезонности и объединяет высокую моду и уличный стиль. Динамичные и яркие, не слишком кричащие, обозначенные оттенки как для мужской, так и для женской моды иллюстрируют наше стремление к привлекательности и очарованию.

 

Фото: Классическая палитра сезона весна-лето 2019 года (pantone.com)

В повседневной моде всегда будет необходимость в структуре и базовых оттенках, считают специалисты Pantone. Классические варианты актуальных оттенков этого сезона хорошо работают сами по себе, но также служат основой для отчетливых цветовых контрастов.

Читайте также, как на самом деле происходит выбор актуальных цветов будущих сезонов в Институте цвета Pantone.

Отметим, что ранее специалисты Pantone рассказали, какими будут пять главных оттенков зимы 2019. Модницам стоит взять их на заметку, при выборе новогоднего платья.

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