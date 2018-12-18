Главредом украинского женского журнала о моде стал мужчина

Фото: Коллаж (РБК-Украина)

Женский журнал о красоте и моде представил своим читателям нового руководителя

Филипп Власов назначен главным редактором Vogue UA, об этом сообщили на сайте издания vogue.ua.

Филипп Власов уж не один год работает с глянцевым изданием, он в течение двух лет возглавлял отдел моды Vogue UA. В последствие он переключил внимание на другую сферу деятельности, и стал креативным директором украинского fashion-ретейлера.

Филипп уточнил то, что рад вернуться в проект в качестве главного редактора, поскольку команду издания считает высокопрофессиональной и креативной. Он пообещал продолжить удивлять даже самых искушенных модных читателей и придавать новый смысл печатной версии журнала, экспериментируя с цифровыми технологиями, а также, продолжать вдохновлять аудиторию.

Фото: Новый главный редактор - Филипп Власов (vogue.ua)

"Большая честь – вернуться в проект в новом качестве и продолжить работать с командой действительно сверхспособных людей, с таким изяществом ломающих модные стереотипы и добивающихся, казалось бы, невозможного", – прокомментировал Филипп Власов.

Этот украинский женский журнал действительно, не перестает удивлять как своих читателей, и назначение мужчины на должность главного редактора - тому подтверждение.

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