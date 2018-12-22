"Голі" щиколотки більше не замерзнуть: дизайнери винайшли прикольний зимовий тренд

Фото: (instagram.com/fashionshower)

В Італії винайшли спосіб утеплити ноги відчайдушних модників. Тим, хто не хоче застудитися через моду на "голі" щиколотки, дизайнери запропонували сміливе рішення

Мода на голі щиколотки, в будь-який сезон і в будь-яку погоду, що прийшла зі США, і захопила кілька років тому весь світ зі швидкістю лісової пожежі, не збирається відступати і в цьому році, пише італійське видання Lercio.

Фото: Сміливий тренд для тих хто навіть у зимову холоднечу хоче стати модним (lercio.it)

Модна індустрія подбала про любителів коротких штанів, які живуть в країнах, яких стовпчик термометра опускається взимку нижче 0 ͦ С. Якщо ви відкриваєте щиколотки навіть у люті морози, то ця новина для вас. Спробуйте використовувати шарфики, щоб прикрити замерзлі щиколотки, так як це роблять сучасні стильні італійці. Всього лише варто обернути навколо ніг по невеликому шарфику, і модний образ готовий.

Скріншот: Коментарі до посту італійського видання Lercio (instagram.com/lercio.it)

"З задоволенням"

"Я не вірю в це .... вони що, шпигують за мною ?..."

"Ми знаємо, хто дійсно винайшов цю моду"

"Взагалі-то існують шкарпетки"

"Геніально"

"Нарешті, Мауріціо Костанцо зможе використовувати шарф"

"Ви жартуєте?", - написали пользоватили Instagram під постом про новий тренд на сторінці видання.

Звичайно, ці стильні аксесуари в Україну ще не завезли, тому можна як шарфів для щиколоток використовувати ті, що продаються в дитячому відділі магазину. Яскраві дитячі шарфики піднімуть настрій в холодний зимовий вечір, і зігріють нарешті ваші ноги.

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