"Огненное совершенство": дизайнер рассказал, как создавал платье Мисс Вселенной (фото)

Фото: Катриона Грей (instagram.com/catriona_gray)

Потоки алой стекающей лавы, по черной выжженой земле, с танцующими огоньками искр: а какие у вас ассоциации с этим платьем?

Мак Туманг (Mak Tumang) — молодой филиппинский дизайнер из многодетной семьи. С раннего детства Мака привлекал дизайн и мода. Создавая невероятные наряды, он черпал свое вдохновение в искусстве, архитектуре, природе. Одно из природных явлений и стало идеей для создания платья победительницы конкурса красоты Мисс Вселенная 2018 года Катрионы Грэй.

Фото: Эскизы победного платье-лавы Катрионы Грэй (instagram.com/maktumang)

Дизайнер создал потрясающее платье для великолепной мисс Вселенная Катрионы Грэй, черпая вдохновение в самом активном вулкане на Филиппинах - Майоне. Вулкан извергается довольно часто, и зрелище стекающей лавы помогло Маку изобрести концепцию наряда.

Фото: Именно в этом платье Катриона Грэй получила корону как самая красивая девушка планеты (instagram.com/maktumang)

"Майон: огненное и прекрасное совершенство", - выразил свое восхищение Мак Туманг.

"Майон является вдохновением для этого творения. Его называют "идеальным конусом" из-за его симметричной конической формы. В народных сказках говорится, что он был назван в честь мифологической героини "Дараганг Магайон" ("Прекрасная леди")", - рассказал дизайнер о том, что стало прототипом платья.

Фото: Вид со спины (instagram.com/maktumang)

"Катриона может считаться современным Дараганг Магайон. Она воплощает в себе красоту филиппинцев, ум и страсть. Эта леди определенно в огне! Посмотри, как она извергается прямо перед твоими глазами, и пусть течет лава благодати, добра и надежды", - отозвался он о победительнице конкурса Мисс Вселенная Катрионе Грэй.

Фото: У Мака Туманга особое видение на платья, которым бы позавидовала даже сказочная принцесса (instagram.com/maktumang)

У Мака Туманга, действительно, уникальное видение женской красоты. Он создает особенный мир и не боится экспериментов с тканями и текстурами. Тюль, шелк, органза, атлас, камни, бисер, цветы, ручная вышивка — все это использует мастер в своей работе.

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