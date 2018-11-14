Двое парней смешно спародировали типичные фото девушек из Instagram

Фото: коллаж РБК-Украина

Чувства юмора им явно не занимать

Социальная сеть Instagram становится все более популярной во всем мире, и вместе с этим люди начинают замечать клише и стереотипы, которыми грешат многие ее пользователи. Мы видим множество практически одинаковых фотографий: ноги на фоне пляжа и моря, исследователь стоит на краю земли или смотрит на звездное небо. При этом существует отдельная категория подобных стереотипов среди девушк, пишет Bored Panda.

Двое друзей из США Стиви и Даг решили посмеяться именно над самыми типичными фото девушек-инстадив.

Фото: пародия на фото девушек из Instagram (instagram.com/stevey.wander)

Идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки, когда они проезжали поле с подсолнухами, в котором девушки так любят делать селфи.

Фото: пародия на фото девушек из Instagram (instagram.com/stevey.wander)

"Мы так замечательно провели время и получили такую позитивную реакцию от пользователей сети, что подумываем устроить еще одну такую фотосессию. Для поддержания баланса на этот раз стоит спародировать типичные фото парней", - рассказал Стиви.

Фото: пародия на фото девушек из Instagram (instagram.com/stevey.wander)

Напомним, украинец создает уморительные пародии на звезд. Блогер из Ивано-Франковска Назар Душенко, которого в сети многие знают по нику Prosto Doyle, прославился в Instagram благодаря невероятно смешным и забавным коллажам.

Тем временем, в Кривом Роге креативный сапожник сделал из кроссовок эксклюзивные спортивные туфли на высоком каблуке.

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