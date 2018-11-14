Двоє хлопців смішно спародіювали типові фото дівчат з Instagram

Фото: колаж РБК-Україна

Почуття гумору їм явно не позичати

Соціальна мережа Instagram стає все більш популярною у всьому світі, і разом з цим люди починають помічати кліше і стереотипи, якими грішать багато її користувачів. Ми бачимо безліч практично однакових фотографій: ноги на тлі пляжу і моря, дослідник стоїть на краю землі або дивиться на зоряне небо. При цьому існує окрема категорія подібних стереотипів серед дівчат, пише Bored Panda.

Двоє друзів із США Стіві і Даг вирішили посміятися саме над самими типовими фото дівчат-инстадів.

Фото: пародія на фото дівчат з Instagram (instagram.com/stevey.wander)

Ідея виникла у них спонтанно під час спільної поїздки, коли вони проїжджали поле з соняшниками, в якому дівчата так люблять робити селфи.

Фото: пародія на фото дівчат з Instagram (instagram.com/stevey.wander)

"Ми так чудово провели час і отримали таку позитивну реакцію від користувачів мережі, що плануємо влаштувати ще одну таку фотосесію. Для підтримки балансу на цей раз варто спародіювати типові фото хлопців", - розповів Стіві.

Фото: пародія на фото дівчат з Instagram (instagram.com/stevey.wander)

Нагадаємо, українець створює смішні пародії на зірок. Блогер з Івано-Франківська Назар Душенко, якого в мережі багато знають по ніку Prosto Doyle, прославився в Instagram завдяки неймовірно смішним і кумедним коллажам.

Тим часом у Кривому Розі креативний швець зробив з кросівок ексклюзивні спортивні туфлі на високому каблуці.

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