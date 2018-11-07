Недовольное лицо студентки "взорвало" сеть

Девушка показательно закатила глаза и стала мемом
После того, как кот со "злобным лицом" развеселил пользователей интернета, в сеть ворвался новый мем. Героиней стала 21-летняя британская студентка состроила гримассу во время выступления члена Европарламента Найджела Фаража и стала знаменитой. Соответсвующее видео выложил в свой Twitter-аккаунт юзер Kev.
Девушка закатила глаза, когда политик говорил о процессе выхода Великобритании из ЕС, и прослыла мемом.
Скриншот видео
Подписчиков микроблогера повеселила реакция девушки.
"Респект девушке в полосатой футболке", - комментировали пользователи.
"Завтра она будет знаменита. Мем о том, как закатывать глаза, когда выходят из Brexit", - добавил Mileshky.
"Спасибо за все теплые слова, это, действительно, я", - отметилась под постом сама героиня
Несмотря на повышенное внимание, девушка не захотела, чтоб на нее подписывались в Twitter.
"Мне нечего вам сказать", - подытожила она.
Добавим, в зоопарке под Киевом появился цветочный медведь.
Видео РБК-Украина