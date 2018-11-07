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Недовольное лицо студентки "взорвало" сеть

Lite » Приколы 07.11.2018 - 22:11
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Девушка показательно закатила глаза и стала мемом

После того, как кот со "злобным лицом" развеселил пользователей интернета, в сеть ворвался новый мем. Героиней стала 21-летняя британская студентка состроила гримассу во время выступления члена Европарламента Найджела Фаража и стала знаменитой. Соответсвующее видео выложил в свой Twitter-аккаунт юзер Kev.

Девушка закатила глаза, когда политик говорил о процессе выхода Великобритании из ЕС, и прослыла мемом.

Недовольное лицо студентки &quot;взорвало&quot; сеть

Скриншот видео

Подписчиков микроблогера повеселила реакция девушки.

"Респект девушке в полосатой футболке", - комментировали пользователи.

"Завтра она будет знаменита. Мем о том, как закатывать глаза, когда выходят  из Brexit", - добавил Mileshky.

"Спасибо за все теплые слова, это, действительно,  я", -  отметилась под постом сама героиня

Несмотря на повышенное внимание, девушка не захотела, чтоб на нее подписывались в Twitter.

"Мне нечего вам сказать", - подытожила она.

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