"DG нервно курят": в соцсети восхищаются поделкой криворожского сапожника

Фото: коллаж РБК-Украина

В комментариях к сообщению украинцы высказывают умиление чудо-кроссовками

В Кривом Роге креативный сапожник сделал из кроссовок эксклюзивные спортивные туфли на высоком каблуке. Про необычное дизайнерское решение чудо-мастера на все руки сообщила пользователь соцсети Facebook Алиса Смахина.

"Он художник, он так видит", - отметила она и опубликовала фото поделки.

Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной

Женщина рассказала о реальной истории, когда подросток отнес кроссовки в ремонт.

"Домой из ремонта забрал в пакете, не заглядывая вовнутрь. Дома развернули, а там...". - говорится в сообщении.

Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной

В комментариях к сообщению подписчики высказывают умиление чудо-кроссовками:

"Эксклюзив!";

"Лабутены";

"Креативно!";

"Смешной прикол";

"DG нервно курят";

"Во-первых, это красиво...";

"Кстати, если на каблук набить еще и подковки железные - им износа не будет!";

"Это достойно отдельной Недели моды"...

Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной

Как сообщалось ранее, в социальных сетях в последнее время пользователи все чаще публикуют фото, где они демонстрируют костюмы для вечеринок во время праздника Хеллоуин. Последний трюк уличного художника Бэнкси с самоуничтожением картины во время аукциона подкинул людям абсолютно новую идею для создания страшный костюмов ко Дню всех святых.

Напомним, что скоро в Киев приедет одесская целительница, и неизвестно, насколько у нее хорошие профессиональные способности, но у нее выдающиеся алые губы.

Также мы писали, что LITE сделал подборку оригинальных идей нарядов на Хэллоуин.

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Видео: РБК-Украина