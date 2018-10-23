"DG нервно курят": в соцсети восхищаются поделкой криворожского сапожника

В комментариях к сообщению украинцы высказывают умиление чудо-кроссовками
В Кривом Роге креативный сапожник сделал из кроссовок эксклюзивные спортивные туфли на высоком каблуке. Про необычное дизайнерское решение чудо-мастера на все руки сообщила пользователь соцсети Facebook Алиса Смахина.
"Он художник, он так видит", - отметила она и опубликовала фото поделки.
Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной
Женщина рассказала о реальной истории, когда подросток отнес кроссовки в ремонт.
"Домой из ремонта забрал в пакете, не заглядывая вовнутрь. Дома развернули, а там...". - говорится в сообщении.
Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной
В комментариях к сообщению подписчики высказывают умиление чудо-кроссовками:
"Эксклюзив!";
"Лабутены";
"Креативно!";
"Смешной прикол";
"DG нервно курят";
"Во-первых, это красиво...";
"Кстати, если на каблук набить еще и подковки железные - им износа не будет!";
"Это достойно отдельной Недели моды"...
Скрин: Facebook-страница Алисы Смахиной
Как сообщалось ранее, в социальных сетях в последнее время пользователи все чаще публикуют фото, где они демонстрируют костюмы для вечеринок во время праздника Хеллоуин. Последний трюк уличного художника Бэнкси с самоуничтожением картины во время аукциона подкинул людям абсолютно новую идею для создания страшный костюмов ко Дню всех святых.
Напомним, что скоро в Киев приедет одесская целительница, и неизвестно, насколько у нее хорошие профессиональные способности, но у нее выдающиеся алые губы.
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Видео: РБК-Украина