Пеннивайз или зубная фея: самые оригинальные костюмы на Хэллоуин 2018

Фото: образ Пеннивайза на Хэллоуин (instagram.com/whiteangellight)

Оригинальные идеи нарядов на Хэллоуин, яркие образы для самой страшной вечеринки года - в подборке LITE

Хэллоуин 2018 отмечается с 31 октября на 1 ноября. Ночью накануне праздника всех святых веселятся любители мистики, леденящих душу историй и фильмов ужасов.

На Хэллоуин во всем мире устраиваются незабываемые маскарадные вечеринки, где собирается вся известная "нечисть", и каждый может перевоплотиться в злодея, чудовищного монстра, примерить на себя роль героя триллера или сказки.

Для тех, кто хочет ярко отпраздновать День всех святых, напугать жутким образом или развеселить друзей, предлагаем лучшие варианты нарядов на Хэллоуин для взрослых, влюбленных пар и даже для всей семьи.

Клоун Пеннивайз

Роман Стивена Кинга "Оно" остается популярным уже не один десяток лет, а после выхода одноименного фильма ужасов, поклонников жутких героев истории стало еще больше.

Фото: Клоун Пеннивайз (instagram.com/itclownpennywise)

Образ клоуна Пеннивайза как раз подходит для пугающей вечеринки Хэллоуина. Чтобы перевоплотиться в злодея, понадобится красный парик, клоунский костюм и тематический макияж со злостной улыбкой.

Но есть и более простой вариант наряда по мотивам фильма "Оно". Ярко желтый плащ и красный шар - самые узнаваемые элементы ужастика - отлично подойдут для наряда ко Дню всех святых.

Фото: Образ на Хэллоуин по фильму "Оно" (instagram.com/halloweenmakeup18)

Зубная фея

Костюм зубной феи не требует длительной подготовки. Главные элементы - белое платье, волшебная палочка в форме зуба, которую можно вырезать из картона, прозрачные крылья и диадема из магазина игрушек. Как вариант, вместо палочки можно использовать зубную щетку

Такой образ подойдет для пары влюбленных: девушка - фея, а парень - врач-стоматолог.

Фото: Зубная фея и стоматолог (instagram.com/a.l.w.a.y._s)

Женщина кошка

Классический женский образ кошки всегда остается актуальным на Хэллоуин. Сексуальный наряд с глубоким декольте, соблазнительный макияж и маленькие ушки из бархата или кружева - и костюм женщины-кошки готов.

Фото: Женщина-кошка на Хэллоуин (instagram.com/halloweenmakeup18)

Парочка скелетов

Простой парный костюм для вечернки по случаю Дня всех святых можно сделать своими руками. Для этого необходимо взять белую майку и черную футболку. На футболке ножницами прорезать дыры в форме скелета. Для партнера - поменять цвета футболки и майки. Образ отлично дополнит черно-белый макияж.

Фото: Наряды скелетов на Хэллоуин (instagram.com/archzinefr)

Харли Квин и Джокер

Яркие персонажи комиксов про Бэтмена - еще одна идея для Хэллоуин-вечеринки. Харли понадобится белый парик с длинными волосами, кончики которых нужно покрасить в розовый и голубой цвета, коротки шорты, колготы в сеточку, футболка и куртка, игрушечный молоток. Джокеру нужен парик или краска-тоник зеленого цвета, рубашка или костюм, пистолет/нож.

Фото: Харли Квин и Джокер (instagram.com/archzinefr)

Человек-молния

Разряд молнии для этого костюма на Хэллоуин можно вырезать из картона и покрасить желтой краской. Пару человеку-молнии составит пострадавшая от грозы. Ее главные аксессуары - сгоревшие зонт и рубашка.

Фото: Человек-молния (instagram.com/archzinefr)

Костюмы на Хэллоуин для всей семьи

Для семейной вечеринки в ночь на 1 ноября можно выбрать образы из любимых мультфильмов. Персонажи истории про братьев Марио должны раздобыть фуражки или кепки, комбинезоны и накладные усы.

Фото: Семейный образ для Хэллоуина (instagram.com/archzinefr)

На Хэллоин можно превратиться в забавных "посипак" из мультфильма "Гадкий я". Для этого понадобятся ярко-желтые футболки, комбинезоны или брюки с подтяжками и круглые очки.

Фото: Образ персонажей мультфильма "Гадкий я" (instagram.com/archzinefr)

Кстати, украинский комик Евгений Кошевой рассказал, какие образы готовит его семья на Хэллоуин.

А для тех, кто хочет провести самую жуткую ночь года у экрана телевизора, LITE собрал жуткие фильмы о Хэллоуине.

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