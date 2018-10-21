"Высасывает плохую энергетику": в сети смеются над загадочной целительницей с огромными губами

Иллюстративное фото (cosmo.ru)

Скоро в Киев приедет одесская целительница. Неизвестно, насколько у нее хорошие профессиональные способности, но у нее выдающиеся алые губы

Недавно в сети появилось фото с афишей одесской целительницы, которая планирует прибыть, как гласит надпись "уже скоро в Киев". Афишу "увенчал" таинственный комментарий "Диалог с Дали". Целители, экстрасенсы и представители других загадочных профессий не редко бывают в столице Украины, однако эта представительница магической "индустрии" просто взорвала сеть. На просторах интернета вволю поглумились над странным видом женщины: ее лицо "украшают" огромные губы с алой помадой. Соответствующий снимок был опубликован в паблике "Рагу.ли" на Facbook.

Скриншот поста (facebook.com/raguli)

Авторы публикации не остались в стороне и тоже добавили смешной комментарий.

"Киевляне, убегайте, кто может и, не говорите, что я вас не предупреждала", - было написано в посте.

В комментариях пользователи отметили, что, мол "тут уже ничем не поможешь". А еще предположили, что с этой одесской знаменитостью могло произойти. Кроме того, целительницу сравнили с разными персонажами из отечественных и диснеевских мультфильмов и со знаменитостями, а также с некоторыми представителями украинской политики. И, конечно же, было много "имен", которые люди присвоили этой загадочной даме.

"Ой, ну может она лицом в осиный улей упала, но тяга помощи людям перевешивает", "Пистон жевала, а оно как бабахнуло", "диалог с варениками!", "помощь в сфере пчеловодства", "высасывает плохую энергетику", - шутили пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/raguli)

Кстати, в сети высмеяли наряд экс-министра культуры.

Также пользователи поглумились над абсурдным украинским рекордом.

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