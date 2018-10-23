"DG нервово курять": у соцмережі захоплюються виробом криворізького шевця

Фото: колаж РБК-Україна

У коментарях до повідомлення українці висловлюють розчулення диво-кросівками

У Кривому Розі креативний швець зробив із кросівок ексклюзивні спортивні туфлі на високому каблуці. Про незвичайне дизайнерське рішення диво-майстра на всі руки повідомила користувач соцмережі Facebook Аліса Смахіна.

"Він художник, він так бачить", - зазначила вона й опублікувала фото виробу.

Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної

Жінка розповіла про реальну історію, коли підліток відніс кросівки на ремонт.

"Додому з ремонту забрав в пакеті, не заглядаючи всередину. Вдома розгорнули, а там...". - йдеться в повідомленні.

Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної

У коментарях до повідомлення підписники висловлюють розчулення диво-кросівками:

"Ексклюзив!";

"Лабутени";

"Креативно!";

"Смішний прикол";

"DG нервово курять";

"По-перше, це красиво...";

"До слова, якщо на каблук набити ще й залізні підківки - їм зносу не буде!";

"Це гідно окремого Тижня моди"...

Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної

Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хеллоуїн. Останній трюк вуличного художника Бенксі з самознищенням картини під час аукціону підкинув людям абсолютно нову ідею для створення страшний костюмів до Дня всіх святих.

Нагадаємо, що скоро в Київ приїде одеська цілителька, і невідомо, наскільки у неї гарні професійні здібності, але у неї видатні червоні губи.

Також ми писали, що LITE зробив добірку оригінальних ідей нарядів на Хеллоуїн.

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Відео: РБК-Україна