"DG нервово курять": у соцмережі захоплюються виробом криворізького шевця

У коментарях до повідомлення українці висловлюють розчулення диво-кросівками
У Кривому Розі креативний швець зробив із кросівок ексклюзивні спортивні туфлі на високому каблуці. Про незвичайне дизайнерське рішення диво-майстра на всі руки повідомила користувач соцмережі Facebook Аліса Смахіна.
"Він художник, він так бачить", - зазначила вона й опублікувала фото виробу.
Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної
Жінка розповіла про реальну історію, коли підліток відніс кросівки на ремонт.
"Додому з ремонту забрав в пакеті, не заглядаючи всередину. Вдома розгорнули, а там...". - йдеться в повідомленні.
Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної
У коментарях до повідомлення підписники висловлюють розчулення диво-кросівками:
"Ексклюзив!";
"Лабутени";
"Креативно!";
"Смішний прикол";
"DG нервово курять";
"По-перше, це красиво...";
"До слова, якщо на каблук набити ще й залізні підківки - їм зносу не буде!";
"Це гідно окремого Тижня моди"...
Скрін: Facebook-сторінка Аліси Смахіної
Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах останнім часом користувачі все частіше публікують фото, де вони демонструють костюми для вечірок під час свята Хеллоуїн. Останній трюк вуличного художника Бенксі з самознищенням картини під час аукціону підкинув людям абсолютно нову ідею для створення страшний костюмів до Дня всіх святих.
Нагадаємо, що скоро в Київ приїде одеська цілителька, і невідомо, наскільки у неї гарні професійні здібності, але у неї видатні червоні губи.
Також ми писали, що LITE зробив добірку оригінальних ідей нарядів на Хеллоуїн.
Відео: РБК-Україна