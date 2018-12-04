Знаменита співачка засвітилася в топі від українського дизайнера

Фото: Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

Зірка вигуляла вбрання від Anna October

Всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

Дизайнер Анна Октябрь поділилася знімками Кайлі на своїй сторінці в Facebook.

"Кайлі Міноуг в топі Anna October", - повідомила вона.

Скріншот поста (facebook.com/anna.oktyabr)

Такою ж фотографією поділилася на своїй сторінці в Instagram і сама Міноуг.

Фото: Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Я обіцяла, що все пиво Гіннес буде за мій рахунок, але в Гіннесі придумали інакше", - написала Кайлі і детальніше розповіла, як саме її шанувальники можуть отримати безкоштовну пінту пива.

Фото: Кайлі Міноуг (instagram.com/kylieminogue)

Нагадаємо, зірка "50 відтінків сірого", американська актриса Дакота Джонсон, відвідала 17-й щорічний Міжнародний кінофестиваль в Марракеші (Марокко). На червоній доріжці Дакота з'явилася в мінімалістичному платті перлового кольору з весняної колекції українського бренду Bevza, вартістю 670 доларів.

До речі, володарка "Греммі" як "Кращий новий виконавець-2018", канадська соул-співачка Алессія Кара вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на семидесятій церемонії вручення премії Bambi Awards в Берліні, вона з'явилася у вбранні з колекції осінь-зима 2018/2019 Дафни Мей.

Ми також писали, що актриса Хлоя Морец знялась на обкладинку глянцю у костюмі від українського дизайнера. 21-річна Хлоя приміряла рожевий блейзер в стилі оверсайз за 1070 євро, широкі брюки з потрійним поясом і білий топ. Свій наряд вона доповнила укладанням з ефектом мокрого волосся і натуральним макіяжем.

Відео: (video.rbc.ua)