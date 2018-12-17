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Знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії

Lite » Стиль і мода 17.12.2018 - 10:16
Знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії
Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/emrata)

На цей раз любителька мікро-купальників позувала одягненою

Американська супермодель Емілі Ратаковски, яка раніше вразила супер-відвертим купальником показала шанувальникам кадри зі своєї нової фотосесії. Знімки красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз Емілі позувала в одязі, проте фото все одно вийшли дуже чуттєвими і спокусливими.

 

Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/emrata)

Для фотосету модель одягла жакет на голе тіло, а також штани і кросівки. Розкішний спосіб доповнив гарний макіяж з акцентом на яскраві губи.

Зазначимо, що автором знімком став знаменитий фотограф Тому Ньютон. Він також виклав кілька кадрів в своєму Instagram.

 

Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/tomtakesphotoss)

Нагадаємо, учасниця американського реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кендалл Дженнер була названа найбільш високооплачуваною моделлю 2018 року за версією журналу Forbes. 23-річна сестра Кім Кардяшьян заробила за минулий рік 22,5 мільйона доларів.

Ми також повідомляли, що сімнадцятирічна дочка Сінді Кроуфорд Кайя Гербер може похвалитися вражаючим досягненням. Експерти The Fashion Awards 2018 визнали глобальний вплив дівчини, яка протягом останніх 12 місяців домінувала в галузі, і вручили їй премію "Модель року".

Ми також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

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