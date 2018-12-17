Знаменита модель знялася в чуттєвій фотосесії

Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/emrata)

На цей раз любителька мікро-купальників позувала одягненою

Американська супермодель Емілі Ратаковски, яка раніше вразила супер-відвертим купальником показала шанувальникам кадри зі своєї нової фотосесії. Знімки красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На цей раз Емілі позувала в одязі, проте фото все одно вийшли дуже чуттєвими і спокусливими.

Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/emrata)

Для фотосету модель одягла жакет на голе тіло, а також штани і кросівки. Розкішний спосіб доповнив гарний макіяж з акцентом на яскраві губи.

Зазначимо, що автором знімком став знаменитий фотограф Тому Ньютон. Він також виклав кілька кадрів в своєму Instagram.

Фото: Емілі Ратаковски (instagram.com/tomtakesphotoss)

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Ми також публікували яскраві фото та відео з показу Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

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