Шрек с Фионой, Барби и ангелы: яркие костюмы звезд на Хэллоуин 2018

Фото: звезды на Хэллоуин (коллаж РБК-Украина)

Самый крутой наряд традиционно был у Хайди Клум

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире праздновали День всех святых, более известный как Хэллоуин. Западные звезды отмечали этот праздник почти неделю и радовали поклонников яркими и стильными нарядами.

Кроме традиционных уже костюмов ведьм, вампиров и другой нечисти, актеры, музыканты и модели копировали друг друга, а также выбирали образы ангелов, героев фильмов и книг, милых зверюшек и супергероев.

Королева Хэллоуина Хайди Клум, которая всегда отличается поразительными нарядами, на этот раз перевоплотилась в принцессу Фиону, а ее бойфренд Том Каулиц — в Шрека.

Видео: Хайди Клум в образе Фионы (instagram.com/heidiklum)

Модель устроила вечеринку, на которой повеселились Белла Хадид и другие знаменитости.

Фото: Хайди Клум в образе Фионы (instagram.com/heidiklum)

Фото: Хайди Клум и Том Каулиц (Getty Images)

Виктория Бекхэм отправилась пугать детей в маске злого кролика, а Ким Кардашьян с сестрами надели крылья ангела Victoria’s Secret.

Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Фото: Ким Кардашьян с сестрами (instagram.com/kimkardashian)

LITE собрал самые яркие фото и видео звезд с Хэллоуин 2018.

Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Фото: Джордж Клуни и Синди Кроуфорд с мужем (instagram.com/cindycrawford)

Фото: Белла Хадид (Getty Images)

Фото: звезды на Хэллоуин 2018: Джессика Альба, Риз Уизерспун, Бейонсе, Синди Кроуфорд, Ферджи, Гвен Стефани Джастин Трюдо, Джастин Тимберлейк (instagram.com)

Фото: Рианна (hawtcelebs.com)

Ранее мы сообщали, как украинские звезды отметили Хэллоуин 2018. Среди них как герои фильмов - к примеру, вампир или Белая королева, так и всевозможные монстры и дьявольские кошечки.

Отметим, что знаменитая пышнотелая модель поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин.

Кстати, мы также писали об истории и традициях Хэллоуина. Дата Хэллоуина связана с кельтскими легендами. Древние люди верили, что раз в году ворота в потусторонний мир открываются и выпускают на землю всю нечисть.

Видео: РБК-Украина