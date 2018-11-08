Знаменита 45-річна модель повністю оголилася: пікантне фото

Фото: Хайді Клум (Getty Images)

Відверті фото супермоделі також з'являться у фотокнизі відомого фотографа

Знаменита німецька супермодель Хайді Клум, яка вразила костюмом на Хеллоуїн 2018, розбурхала шанувальників пікантним знімком. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, де вона позує повністю голою.

На знімку 45-річна модель стоїть боком до камери, прикривши руками груди і кокетливо висолопивши язика.

У підписі до публікації Хайді повідомила, що фото було зроблено для фотокниги відомого фотографа Рассела Джеймса, в яку увійдуть відверті кадри з найбільш популярними моделями.

Фото: Хайді Клум (instagram.com/heidiklum)

"Рассел, я неймовірно пишаюся тим, що стала частиною твоєї колекційної книги Angels by Russell James", - повідомила Клум.

За день знімок зібрав майже 250 тисяч лайків. В коментарях підписники зазначили, що у неї просто приголомшлива фігура як для жінки її віку, до того ж мами чотирьох дітей.

Зазначимо, що Джеймс Рассел - знаменитий австралійський фотограф, який є також головним фотографом Victoria's Secret.

Раніше ми писали про те, що відома супермодель осоромилася на вулиці в Сіднеї.

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Відео: РБК-Україна